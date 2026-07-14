Polițiștii au depistat doi conducători auto cu alcoolemii ridicate în Negrești-Oaș și Gherța Mică. Ambii s-au ales cu dosare penale, iar intervențiile readuc în atenție pericolul pe care consumul de alcool îl reprezintă pentru traficul rutier din Țara Oașului.

Șoselele din Țara Oașului continuă să ridice probleme în ceea ce privește conducerea sub influența alcoolului. În doar câteva ore, polițiștii au depistat doi șoferi care s-au urcat la volan după ce au consumat băuturi alcoolice, punând în pericol atât propria viață, cât și pe cea a celorlalți participanți la trafic.

Șofer din Negrești-Oaș, aproape de un miligram alcool în aerul expirat

Primul caz a fost înregistrat în seara zilei de 13 iulie, în jurul orei 20.00, pe strada Tudor Vladimirescu din Negrești-Oaș.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Negrești-Oaș au oprit un autoturism condus de un bărbat de 52 de ani, din oraș.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat, o valoare foarte ridicată, care atrage răspunderea penală.

Un alt caz, câteva ore mai târziu, la Gherța Mică

Nici până aproape de miezul nopții situația nu s-a schimbat. În jurul orei 23.50, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gherța Mică au oprit un autoturism care circula pe Drumul Județean 109L, în localitatea Gherța Mică.

La volan se afla un bărbat de 59 de ani, din Turț, care a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat, peste limita prevăzută de lege pentru existența infracțiunii.

Dosare penale și un nou semnal de alarmă pentru Țara Oașului

În ambele cazuri, polițiștii au întocmit dosare penale pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, cercetările fiind continuate conform legii.

Cele două incidente, produse în aceeași seară pe drumurile din Țara Oașului, reprezintă un nou semnal de alarmă privind pericolul pe care îl reprezintă șoferii care aleg să conducă după ce consumă alcool. Polițiștii le reamintesc tuturor participanților la trafic că o astfel de decizie poate avea consecințe dramatice și îi îndeamnă să dea dovadă de responsabilitate pentru siguranța tuturor.