Peste 9 kilometri de traseu nou leagă Podul Golescu de limita administrativă cu comuna Dorolț, consolidând una dintre cele mai extinse rețele de piste pentru biciclete din regiune.

Municipiul Satu Mare continuă să investească în mobilitatea urbană și în promovarea unui stil de viață sănătos. Noua pistă de biciclete, care pornește de la Podul Golescu și ajunge până la limita administrativă cu comuna Dorolț, are o lungime de peste 9 kilometri și reprezintă încă un pas important în dezvoltarea infrastructurii dedicate bicicliștilor.





Un culoar verde pentru mișcare și relaxare

În ultimii ani, administrația locală a construit un adevărat culoar destinat iubitorilor de mișcare, care pornește de la limita administrativă cu comuna Botiz și se întinde până în satul Dara. Noul tronson completează această rețea, oferind sătmărenilor un spațiu sigur și modern pentru plimbări, sport și recreere.





Prin această investiție, orașul își consolidează poziția printre municipiile din România care pun accent pe mobilitatea alternativă și pe dezvoltarea unei infrastructuri prietenoase cu mediul.

Primarul: „Punem Satu Mare pe harta orașelor cu cele mai multe piste de biciclete”

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a subliniat importanța proiectului și direcția în care se dezvoltă orașul.

„Pas cu pas punem Satu Mare pe harta orașelor cu cele mai multe piste de biciclete. Mai mult sport, mai mult aer curat și un oraș care prinde viață pe două roți.”, a declarat edilul.





Noua pistă nu înseamnă doar kilometri de asfalt dedicați bicicliștilor, ci și o investiție în sănătatea comunității, în reducerea poluării și în creșterea calității vieții. Pentru tot mai mulți sătmăreni, bicicleta devine o alternativă reală la automobil, iar extinderea continuă a rețelei de piste transformă orașul într-un loc mai prietenos, mai verde și mai atractiv pentru locuitori și vizitatori deopotrivă.



