







Noile tehnologii revoluționează cercetarea arheologică, iar județul Satu Mare oferă un exemplu elocvent. Cu ajutorul tehnologiei LiDAR, arheologii Muzeului Județean Satu Mare au identificat peste 50 de tumuli necunoscuți până acum în pădurile din zona Tășnadului.

LiDAR (Light Detection and Ranging) permite realizarea unor modele digitale de înaltă precizie ale terenului prin scanări efectuate din avion sau cu drona. Tehnologia poate evidenția forme de relief și urme ale activității umane ascunse sub vegetația deasă, imposibil de observat cu ochiul liber.

Descoperirile au fost confirmate în teren în ultimele zile de arheologii Muzeului Județean Satu Mare, care au verificat grupurile de movile funerare identificate în urma scanărilor.

Potrivit specialiștilor, tumulii reprezintă monumente funerare ridicate pentru înmormântarea unor persoane cu statut social înalt, construcția lor presupunând un efort colectiv și o organizare complexă din partea comunităților din trecut.

Până în prezent, pe teritoriul județului Satu Mare erau cunoscuți puțin peste 65 de tumuli. Cu toate acestea, deși scanările LiDAR au acoperit doar o suprafață restrânsă din sudul județului, cercetătorii au reușit să identifice încă peste 50 de astfel de monumente, ceea ce deschide noi perspective asupra patrimoniului arheologic al zonei.

Cercetările au fost realizate de arheologii Sebastian Belbe, Roland Zsori și Liviu Marta, iar rezultatele demonstrează potențialul tehnologiilor moderne în descoperirea și documentarea vestigiilor istorice ascunse de relief și vegetație.