Falșii producători de sezon!

În plin sezon al fructelor și legumelor, cumpărătorii sunt sfătuiți să fie atenți la produsele promovate drept „de Dăbuleni”, „din grădină” sau „proaspăt culese”. Potrivit unor informații din piață, o parte dintre comercianți cumpără marfa din depozitele angro și o revând ulterior la kilogram sau la bucată, prezentând-o drept producție proprie.





Nu vă grăbiți să cumpărați primele apariții ale sezonului, când prețurile sunt încă ridicate, iar calitatea nu este întotdeauna cea așteptată. În următoarele săptămâni, odată cu intrarea în plin sezon, este de așteptat ca atât pepenii verzi, cât și celelalte fructe de sezon să devină mai gustoase, mai bine coapte și mai accesibile ca preț.



