Atenție, samsari de ocazie! Vaca nu se vinde „pe vorbe”

DSVSA dă un avertisment clar celor care cred că o vacă, un porc sau o oaie pot fi vândute „ca între vecini”, fără acte și fără întrebări. Legea nu merge pe încredere și strângeri de mână peste gard.

Două gospodării din județ au aflat deja că animalele nu circulă după regula „las’ că merge și așa”. Una s-a ales cu amendă, alta cu avertisment, iar mesajul inspectorilor este cât se poate de clar: cine transformă cotețul sau grajdul într-o piață neagră riscă să scoată mai mulți bani din buzunar decât a încasat pe animal.

Așa că, dragi crescători care mai cochetați cu ideea de a vinde „la negru”, luați aminte. Vaca nu pleacă în concediu fără acte, porcul nu se mută pe încredere, iar oile nu beneficiază de imunitate doar pentru că sunt din sat. Când inspectorii bat la poartă, poveștile cu „a fost doar o înțelegere între cunoscuți” valorează cam cât o ștampilă desenată cu creionul.

Morala? Dacă tot vreți să faceți comerț cu animale, faceți-l legal. E mai ieftin decât o amendă și, cu siguranță, mai puțin rușinos decât să deveniți vedeta următorului comunicat al DSVSA.

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