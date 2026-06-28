Duminica Sfinților Apostoli Petru și Pavel a adus la Satu Mare un moment de profundă încărcătură spirituală. Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, originar din municipiul Satu Mare, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în altarul de vară al Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”, în prezența unui număr impresionant de credincioși.

Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel a fost marcată la Satu Mare printr-un eveniment religios deosebit, care a adunat sute de credincioși în curtea Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”. Sfânta Liturghie Arhierească a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, unul dintre cei mai cunoscuți ierarhi români din diaspora și fiu al municipiului Satu Mare.

Alături de ierarh au slujit directorul Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”, preotul Gabriel Groza, preotul Florin Silaghi, de la Penitenciarul Satu Mare, precum și un sobor de preoți.

Sătmăreanul ajuns episcop peste românii din Peninsula Iberică

Revenirea Preasfințitului Timotei în orașul natal a avut o încărcătură emoțională aparte atât pentru cler, cât și pentru credincioși.

Născut în anul 1975, la Satu Mare, viitorul episcop și-a petrecut copilăria și adolescența în municipiu, urmând cursurile liceale între anii 1989 și 1993. A absolvit ulterior Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, iar apoi și-a continuat pregătirea teologică la prestigiosul Institut Teologic Ortodox „Saint Serge” din Paris.

În anul 1998 a fost tuns în monahism la Mănăstirea Nicula, primind numele Timotei, iar de-a lungul anilor a slujit atât în România, cât și în Franța, înainte de a deveni unul dintre ierarhii care păstoresc comunitățile românești din Spania și Portugalia.

Predică plină de emoție și învățături pentru credincioși

Momentul cel mai așteptat al Sfintei Liturghii a fost cuvântul de învățătură rostit de Preasfințitul Timotei.

Predica episcopului, apreciată de cei prezenți pentru profunzimea și sensibilitatea sa, a pus accent pe credință, iubire, smerenie și responsabilitatea fiecărui creștin de a trăi autentic valorile Evangheliei.

Mesajul transmis a fost primit cu multă emoție de credincioși, care au urmărit cu atenție întreaga slujbă și au participat la momentele liturgice într-o atmosferă de profundă reculegere.

Numeroși credincioși și oficialități au participat la slujbă

La eveniment au fost prezenți fostul prefect al județului Satu Mare, Ioan Tibil, inspectorul școlar general adjunct Mariana Sălăgean, alături de numeroși credincioși veniți din municipiu și din localitățile învecinate pentru a participa la această sărbătoare religioasă.

Curtea Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” s-a transformat într-un adevărat loc de rugăciune și comuniune, unde credincioșii au avut ocazia să participe la o Liturghie Arhierească oficiată de un ierarh care nu și-a uitat niciodată rădăcinile.

O reîntoarcere acasă, sub binecuvântarea credinței

Prezența Preasfințitului Părinte Timotei la Satu Mare a reprezentat mai mult decât o simplă vizită pastorală. Pentru mulți dintre cei prezenți, a fost reîntâlnirea cu un fiu al locului care, prin slujirea sa în diaspora, poartă peste hotare credința și identitatea românească.

Liturghia Arhierească oficiată în ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel a devenit astfel un moment de comuniune, speranță și întărire sufletească, demonstrând încă o dată că legătura dintre un păstor și locul în care s-a născut rămâne una profundă și de neclintit.