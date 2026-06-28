Sâmbătă, 27 iunie 2026, delegația OFSD Satu Mare a fost prezentă la Conferința Națională a Organizației Femeilor Social Democrate, desfășurată la Palatul Parlamentului, un eveniment care a reunit femei puternice, dedicate și implicate din întreaga țară, unite de aceeași dorință de a contribui activ la dezvoltarea României și a comunităților din care fac parte.

Din partea OFSD Satu Mare au participat: președintele OFSD Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș, secretarul executiv al PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, secretarul executiv OFSD Satu Mare, Roxana Petca, prim-vicepreședintele OFSD Satu Mare, Mirela Suciu, Mariana-Monica Sobius și Simina Ștef, inspectorul pentru educație timpurie, Maria Ardelean și vicepreședintele OFSD Satu Mare, Sonia Oros.

Conferința a fost un moment de întâlnire, de dialog și de reconfirmare a faptului că vocea femeilor contează și că implicarea lor este esențială în toate domeniile vieții publice. Sub semnul moțiunii „România pe mâini bune”, au fost discutate direcțiile de dezvoltare ale organizației, dar și importanța unei prezențe tot mai puternice a femeilor în administrație, în politică și în procesul decizional. Este tot mai clar că implicarea femeilor nu este doar necesară, ci indispensabilă pentru construirea unei societăți mai echitabile, mai solidare și mai aproape de oameni.

În cadrul conferinței, Simona Bucura-Oprescu a fost aleasă în funcția de președinte al Organizației Femeilor Social Democrate. Îi transmitem sincere felicitări și mult succes în noul mandat, cu încrederea că va continua să consolideze rolul OFSD și să inspire tot mai multe femei să se implice activ în viața publică.