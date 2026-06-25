Deputatul PSD de Satu Mare acuză tăcerea complice a Inspectoratului Școlar Județean, vorbește despre decontări pentru elevi absenți și cere intervenția urgentă a corpurilor de control ministeriale

Scandalul programului guvernamental „Masa Sănătoasă” capătă proporții tot mai mari în județul Satu Mare. Deputatul PSD Mircea Govor a lansat joi, într-o nouă conferință de presă, cele mai dure acuzații de până acum la adresa celor care au gestionat implementarea programului, susținând că fenomenul depășește cu mult cazul deja cunoscut de la Socond și că instituțiile care ar fi trebuit să vegheze la respectarea legii aleg să păstreze tăcerea.

Liderul social-democrat susține că există suficiente semne de întrebare privind modul în care au fost cheltuiți banii publici destinați alimentației elevilor și avertizează că lipsa reacțiilor oficiale nu face decât să adâncească suspiciunile.

Mircea Govor: „Toată lumea tace mâlc. Toți sunt complici”

Mircea Govor a criticat în termeni extrem de duri pasivitatea instituțiilor care, în opinia sa, ar fi trebuit să clarifice de mult situația programului „Masa Sănătoasă”.

„Toată lumea tace mâlc, nu există nicio reacție, toată lumea e mulțumită. Dar știți ce nu realizează ei? Că toți sunt complici”, a declarat deputatul PSD.

Pentru liderul social-democrat, lipsa unei poziții publice din partea Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare nu mai poate fi interpretată ca simplă prudență administrativă, ci drept o încercare de a evita asumarea răspunderii într-un scandal care riscă să afecteze întregul sistem educațional județean.

Mese pentru elevi inexistenți? Acuzații grave privind folosirea banilor publici

În cadrul conferinței, Mircea Govor a explicat mecanismul prin care, susține el, s-ar fi produs neregulile.

Potrivit parlamentarului, în mai multe unități de învățământ s-ar fi comandat și decontat porții de hrană pentru elevi care nu se aflau efectiv la școală, ceea ce ar fi permis umflarea artificială a numărului de beneficiari.

„Vă garantez că la toate mesele astea sănătoase mai mult de 20-30% din copii n-au mâncat, restul a fost numai pe hârtie. Toți erau prezenți pe hârtie, iar masa sănătoasă… după hârtie”, a afirmat Mircea Govor.

Deputatul consideră că tocmai această diferență dintre realitatea din școli și documentele oficiale trebuie verificată de instituțiile abilitate, pentru a se stabili dacă fondurile publice au fost folosite corect.

Atac frontal la conducerea ISJ: „Ați încurajat abandonul școlar”

Criticile lui Mircea Govor nu s-au oprit la presupusele nereguli financiare. Liderul PSD a legat situația programului „Masa Sănătoasă” de una dintre cele mai grave probleme ale sistemului educațional: abandonul școlar.

Într-un mesaj direct adresat conducerii Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, deputatul a acuzat lipsa de reacție față de absența elevilor de la cursuri.

„Doamna inspector general, ați adus în faliment învățământul din Satu Mare. Faptul că acești copii nu erau la școală – ați încurajat abandonul școlar. Că a trecut școala, iar copiii n-au văzut carte...”, a declarat acesta.

În opinia lui Govor, tolerarea unor astfel de situații a creat un climat în care prezența reală a elevilor a devenit mai puțin importantă decât documentele care justificau decontările.

„Socond nu este un caz izolat”. Adrian Cozma, plasat în centrul acuzațiilor

Deputatul PSD susține că ceea ce s-a întâmplat la Socond reprezintă doar vârful aisbergului și că modelul ar fi fost preluat și în alte unități de învățământ din județ.

Mai mult, Govor consideră că există și o responsabilitate politică pentru situația creată, indicând direct spre liderul PNL Satu Mare, Adrian Cozma.

„Lanțul de transmitere a fost tăticul lor, Adrian Cozma”, a declarat fără echivoc deputatul.

Prin această afirmație, liderul PSD sugerează că fenomenul reclamat nu poate fi desprins de influența politică exercitată asupra instituțiilor care ar fi trebuit să monitorizeze și să controleze modul de implementare a programului.

Mircea Govor cere intervenția ministerelor: „Să vedem realitatea”

În finalul conferinței de presă, Mircea Govor a anunțat că va continua demersurile pentru declanșarea unor controale la nivel central și pentru verificarea tuturor suspiciunilor care planează asupra programului.

„Vă spun eu când se va intra în normalitate. Dacă săptămâna viitoare se schimbă guvernul, eu vă promit că voi face tot ce îmi stă în putință să vină în sfârșit corpurile de control și de la Ministerul Învățământului, și de la Ministerul Muncii, să vedem realitatea, că avem probleme multe și la ITM”, a afirmat liderul PSD.

Mesajul transmis de deputatul sătmărean este unul clar: scandalul „Masa Sănătoasă” nu se oprește la Socond și nu poate fi închis prin tăcere instituțională. În timp ce Mircea Govor cere verificări exhaustive și asumarea responsabilității, Adrian Cozma și instituțiile vizate de acuzații evită, deocamdată, să ofere explicații publice într-un caz care ridică semne de întrebare tot mai serioase asupra modului în care au fost gestionate resursele destinate elevilor.