



În ultimii ani, stațiunea turistică Tășnad a trecut printr-o transformare spectaculoasă, reușind să îmbine tradiția apelor termale cu investițiile moderne și serviciile adaptate cerințelor noilor generații de turiști. Dacă în trecut era cunoscută în special ca o destinație preferată de persoanele aflate în căutarea tratamentelor balneare, astăzi Tășnad atrage familii cu copii, tineri și turiști dornici de relaxare și experiențe complete de vacanță.

Schimbarea a fost posibilă datorită unei colaborări între administrația locală, care gestionează ștrandul, și investitorii privați care au contribuit la dezvoltarea infrastructurii turistice și a serviciilor oferite vizitatorilor.

În cadrul complexului balnear au fost realizate investiții importante, printre care amenajarea de bazine cu tobogane, jacuzzi-uri, un bazin semiolimpic acoperit și zone dedicate activităților sportive, inclusiv un parc cu aparate de fitness. Totodată, turiștii beneficiază de facilități moderne precum șezlonguri gratuite și programe de aqua fitness, menite să completeze experiența de relaxare.

Transformările s-au extins și în zona de alimentație publică și agrement. Terasele și spațiile de recreere au fost modernizate și amenajate într-un stil contemporan, cu influențe exotice, oferind o atmosferă specifică marilor resorturi de vacanță.

Un rol esențial în dezvoltarea stațiunii l-au avut și investițiile realizate în sectorul de cazare. Hotelurile, pensiunile și vilele din Tășnad și-au diversificat oferta și au ridicat standardele de confort, răspunzând cerințelor unui public tot mai divers și mai exigent.

Astăzi, Tășnad reprezintă un exemplu de succes în turismul balnear românesc, demonstrând că modernizarea poate merge mână în mână cu valorificarea resurselor naturale. Apa termală, recunoscută pentru proprietățile sale benefice, rămâne principalul atu al stațiunii, însă este completată de facilități moderne și de o atmosferă dinamică, care transformă fiecare vizită într-o experiență memorabilă.

Prin echilibrul dintre tradiție, investiții și orientarea către nevoile turiștilor, Tășnad continuă să își consolideze poziția ca una dintre cele mai apreciate destinații de turism balnear din vestul țării.

Articol realizat la comanda OMD Tășnad, organizație din care fac parte Stațiunea Turistică Tășnad, Hotel Stil, Hotel Doina 2, Hotel Regal, Hotel Marissa, Vila Dalli, Casa Maria, Pensiunea Salcia și Pensiunea/Restaurant Dora.