



Atelierele HiDigital continuă la Biblioteca Județeană Satu Mare, oferindu-le participanților ocazia de a descoperi și exersa funcțiile esențiale ale telefoanelor inteligente într-un mod accesibil și prietenos.

În cadrul celei mai recente întâlniri, cursanții au pus în practică noțiuni utile din viața de zi cu zi, învățând să efectueze apeluri telefonice și să realizeze fotografii de calitate cu ajutorul dispozitivelor mobile. Exercițiile practice au fost completate de explicații și sfaturi menite să îi ajute să utilizeze tehnologia cu mai multă încredere și ușurință.

Activitatea s-a desfășurat într-o atmosferă relaxată și interactivă, participanții având posibilitatea să își îmbunătățească abilitățile digitale și să descopere că telefonul mobil poate fi un instrument util nu doar pentru comunicare, ci și pentru creativitate și acces la informație.

Organizatorii au mulțumit tuturor celor prezenți pentru implicare, energie și buna dispoziție, subliniind că programul HiDigital va continua cu noi ateliere dedicate dezvoltării competențelor digitale și familiarizării participanților cu tehnologiile moderne.