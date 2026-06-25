



În perioada 22–25 iunie 2025, Florin Vasiloni, consulul general al României la Szeged, a vizitat comunități de băieși din comitatele (județele) Baranya și Tolna, având întrevederi cu reprezentanți ai autorităților locale și ai comunităților de băieși din localitățile Pecs, Gilvánfa, Manfa și Bata.





Băieșii constituie o ramură a romilor răspândită în Ungaria, dar și în alte țări din Europa Centrală și de Sud. În funcție de regiunea în care trăiesc, se denumesc pe ei înșiși sau sunt denumiți și cu alte etnonime, cum ar fi cel de rudari. Băieșii se diferențiază în special prin faptul că limba lor maternă este limba română arhaică, ei fiind originari de pe teritoriul actual al României. Acest grup etnic a început să facă obiectul unor cercetări antropologice, etnografice și lingvistice, în special după anii 1990, cunoștințele despre el fiind incipiente.





Consulul general român a avut întrevederi, printer alții, cu dr. Anna Orsós (cercetătoare în domeniul romologiei, una dintre fondatoarele Liceului ”Gandhi” din Pécs, pentru o perioadă șefă a Catedrei de Romologie a Universității din Pecs, autoare a numeroase studii, manuale, dicționare. Numele său este strâns legat de crearea scrisului modern al limbii băieșe), cu László Csonka, primarul localității Gilvánfa, cu Borbála Egregyi, reprezentant al comunității de băieși din Mánfa; cu primarul localității Báta, Sebestyén István,cu Balogh Györgyi, secretarul Primăriei Bata, precum și cu Ignác Pongó, reprezentant al Autoguvernării Rome din județul Tolna, cu Zoltán Orsós, ofițer de poliție însărcinat cu legătura între poliție și comunitatea romă din comitatul Tolna. La discuțiile de la Primăria Bata au asistat și Szalonna Zoltán, primarul localității Véménd, Orsós János, lider al comunității băieșilor din Vemend, precum și alți participanți.