



Spitalul Județean de Urgență Satu Mare face un pas important în modernizarea serviciilor medicale dedicate sănătății mintale, pregătind un proiect pentru reconstruirea și extinderea Centrului de Sănătate Mintală pentru Prevenirea și Tratarea Adicțiilor (CSMPTA). Investiția urmează să fie propusă spre finanțare prin Programul Sănătate, din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Potrivit proiectului, actualul centru funcționează într-un spațiu care nu mai răspunde cerințelor moderne și este insuficient pentru desfășurarea activităților medicale, psihologice și sociale necesare pacienților cu afecțiuni psihice sau dependențe.

Noua investiție va permite creșterea capacității de diagnostic și tratament, reducerea timpilor de așteptare și îmbunătățirea accesului la servicii specializate. Totodată, proiectul urmărește dezvoltarea unor programe eficiente de prevenire, recuperare și reintegrare a pacienților, oferind condiții moderne atât pentru beneficiari, cât și pentru personalul medical.

Un alt obiectiv important este atragerea și menținerea specialiștilor în domeniul sănătății mintale, în contextul deficitului de resurse umane cu care se confruntă sistemul sanitar.

Valoarea totală estimată a investiției este de 6.547.173 de lei, iar perioada de implementare este prevăzută la 24 de luni. Depunerea proiectului a fost aprobată în unanimitate de consilierii județeni în cadrul ședinței forului deliberativ.

Prin această investiție, autoritățile județene își propun să ofere servicii medicale de calitate superioară și să răspundă tot mai eficient nevoilor persoanelor care au nevoie de sprijin în domeniul sănătății mintale și al tratării adicțiilor.