



Locuitorii din comunele Vama, Bătarci, Tarna Mare și Bixad vor beneficia, începând cu 1 august 2026, de servicii integrate de colectare, transport și sortare a deșeurilor, după ce Consiliul Județean Satu Mare a aprobat extinderea activității operatorului regional Managementul Deșeurilor Satu Mare SRL.

Decizia vine în urma aprobării asocierii comunelor Bătarci și Tarna Mare în cadrul operatorului regional, măsură care creează cadrul necesar pentru implementarea unui sistem modern și unitar de gestionare a deșeurilor în cele patru localități.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) formată din comunele Vama, Bătarci, Tarna Mare și Bixad și reprezintă o continuare a programului pilot lansat în luna martie 2026. Acesta a fost implementat împreună cu ADI Câmpia Oașului și Turului și ADI Valea Neagră, deservind în prezent orașul Livada și alte 23 de comune din județ.

Prin extinderea serviciilor regionale de salubrizare, autoritățile județene urmăresc creșterea eficienței în gestionarea deșeurilor, îmbunătățirea condițiilor de mediu și oferirea unor servicii moderne și de calitate pentru un număr tot mai mare de locuitori.

Implementarea acestui sistem contribuie la dezvoltarea unei infrastructuri durabile de management al deșeurilor și la alinierea județului Satu Mare la standardele europene privind protecția mediului și economia circulară.