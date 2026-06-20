Evenimentul devenit simbol local a reunit producători, autorități și comunitatea într-o celebrare a pălincii, iar dezbaterile despre susținerea tradițiilor au ajuns în prim-plan.

La Tășnad, tradiția a devenit din nou punct de atracție și subiect de discurs politic, odată cu deschiderea oficială a Festivalului Pălincii, un eveniment care, de la an la an, se transformă într-un reper al identității locale și al promovării producătorilor din zonă.

La invitația primarului Adrian Farcău, deputatul PSD de Satu Mare Mircea Govor a participat la deschiderea festivalului, subliniind importanța păstrării și susținerii tradițiilor autentice.

Un festival care a devenit brand local

Festivalul Pălincii nu mai este de mult doar o simplă manifestare culturală, ci un eveniment care adună anual producători locali, vizitatori și membri ai comunității într-un cadru în care tradiția este pusă în centrul atenției.

Atmosfera evenimentului a fost una animată, cu degustări, competiții și întâlniri directe între producători și public, iar interesul crescut al vizitatorilor confirmă statutul tot mai puternic al festivalului în peisajul local.

Mesaje politice și promisiuni pentru producători

În discursul său, Mircea Govor a discutat direct cu producătorii de pălincă, cărora le-a transmis aprecierea sa pentru munca depusă și a reiterat sprijinul pentru protejarea acestei tradiții considerate emblematică pentru județul Satu Mare.

Totodată, acesta a amintit inițiativa legislativă privind scutirea de la plata accizei pentru băuturile tradiționale destinate consumului propriu, până la 200 de litri, proiect aflat în dezbatere parlamentară.

Tradiția, între identitate și interes economic

Pentru producători, pălinca nu este doar un produs, ci o formă de identitate culturală transmisă din generație în generație. În acest context, festivalul devine nu doar o competiție, ci și o formă de validare a muncii și a tradiției locale.

Participanții au subliniat importanța susținerii reale a micilor producători, într-un context economic tot mai dificil, în care tradițiile riscă să fie împinse în plan secund.

Jurizare, competiție și premierea excelenței

Evenimentul a inclus etapa de jurizare a probelor înscrise în concurs, urmând ca premierea câștigătorilor să aibă loc în ziua următoare.

Organizatorii au anunțat că vor fi recompensați producătorii care s-au remarcat prin calitate, seriozitate și respect față de rețetele tradiționale, consolidând astfel prestigiul competiției.

Un simbol local care crește de la an la an

Primarul Adrian Farcău a fost felicitat de participanți pentru organizarea evenimentului, considerat deja un reper al comunității locale.

Festivalul Pălincii continuă să își consolideze statutul de eveniment reprezentativ pentru Tășnad, aducând împreună tradiția, comunitatea și interesul public într-un mod tot mai vizibil.

În final, mesajul transmis de participanți a fost unul comun: respect pentru cei care păstrează vie tradiția și identitatea culturală a zonei, într-o lume în continuă schimbare.