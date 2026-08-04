Debut pe caniculă în duelul orgoliilor Sport •

CSM Olimpia Satu Mare revine oficial în Liga 2 într-un context cu totul special. După ce a primit în ultima clipă locul rămas vacant în urma retragerii FC Hermannstadt, formația pregătită de Alexandru Pelici începe noul sezon cu o deplasare extrem de dificilă. Miercuri, de la ora 18:00, pe stadionul „Ștefan Dobay”, sătmărenii vor întâlni CSC Dumbrăvița, într-o partidă restantă din prima etapă a campionatului.



Va fi un meci aparte din toate punctele de vedere. Olimpia a avut la dispoziție doar câteva zile pentru a se adapta noii realități, în timp ce Dumbrăvița și-a văzut planurile complet date peste cap după schimbarea adversarului cu mai puțin de 24 de ore înaintea debutului de sezon. În plus, peste toate planează un alt adversar redutabil: canicula. La ora jocului sunt anunțate temperaturi de 37-38 de grade Celsius, iar ritmul partidei va fi inevitabil influențat de condițiile extreme.



Fabian, sătmăreanul de pe banca Dumbrăviței

Partida are și o încărcătură sentimentală. Pe banca tehnică a Dumbrăviței se află Florin Fabian, unul dintre cei mai apreciați antrenori proveniți din fotbalul sătmărean.

Tehnicianul bănățenilor recunoaște că schimbarea adversarului și amânarea partidei nu reprezintă deloc un avantaj pentru echipa sa.

„E clar că nu ne avantajează această schimbare de program, mai ales că vineri urmează să ne deplasăm în Ilfov pentru următorul meci. Dar cred că avem capacitatea să ne mobilizăm și să debutăm cu dreptul în campionat. Primul meci este întotdeauna cel mai important”, a declarat Fabian.

Acesta avertizează că nou-promovata din Satu Mare va veni extrem de motivată.

„Cred că ne așteaptă un meci complicat, cu o echipă care vine cu entuziasmul și adrenalina revenirii în Liga 2 și care va dori să demonstreze că își merită locul.”



Respect pentru Olimpia, dar încredere în propriul joc

Deși este născut la Satu Mare și cunoaște foarte bine fotbalul din județ, Florin Fabian spune că actuala echipă este complet diferită față de cea întâlnită în sezonul trecut.



„Cunosc bine orașul Satu Mare, însă echipa s-a schimbat mult. Au venit mulți jucători noi și un staff nou. Vom încerca să obținem toate informațiile necesare, dar meciul se joacă pe teren. Eu cred că echipa mea are capacitatea să ofere un joc bun și să înceapă campionatul cu o victorie”, a explicat tehnicianul.



Probleme de lot pentru gazde

Dumbrăvița nu va alinia cea mai bună formulă. Fabian nu poate conta pe accidentații Dussaut, Panaite și Curescu, iar Gunie este suspendat.

Absențele pot conta într-un duel echilibrat, mai ales în condițiile în care cele două echipe pornesc practic de la zero într-un nou sezon.



Canicula, adversarul ambelor echipe

Temperaturile extreme reprezintă unul dintre subiectele principale înaintea confruntării.

„Ritmul jocului va fi influențat de caniculă. Se anunță aproape 40 de grade la ora meciului. Intensitatea va avea de suferit, dar trebuie să ne adaptăm”, a mai spus Florin Fabian.

De partea cealaltă, și staff-ul Olimpiei este conștient că pregătirea fizică și gestionarea efortului pot face diferența într-o astfel de partidă.



Olimpia merge la Dumbrăvița cu moral bun

Formația sătmăreană a plecat marți la prânz spre Banat, iar atmosfera din lot este una optimistă.

Antrenorul secund Alexandru Botoș spune că jucătorii sunt extrem de motivați.

Fotbaliștii sunt conștienți că au primit o șansă importantă prin rămânerea în Liga 2 și sunt hotărâți să demonstreze încă din primul joc că își merită locul în eșalonul secund.



Pelici începe un nou proiect

Pentru Alexandru Pelici, noul sezon reprezintă începutul unui proiect construit într-un timp foarte scurt.

După numeroase modificări de lot din această vară, tehnicianul încearcă să formeze o echipă competitivă, capabilă să se mențină în Liga 2 și să construiască pe termen lung.

Debutul nu putea fi însă mai dificil: deplasare dificilă, temperaturi sufocante și un adversar experimentat la nivelul ligii secunde.



Duel echilibrat în sezonul trecut

Statistica recentă arată că între cele două formații există un echilibru perfect.



În sezonul regulat al ediției trecute, Dumbrăvița s-a impus categoric la Satu Mare cu 4-1, prin dubla lui Panaite și golurile marcate de Ailenei și Gondiu.

În schimb, în play-out, CSM Olimpia și-a luat revanșa și a câștigat dramatic cu 3-2, după dubla lui Mihai Hosu și golul victoriei înscris de Donca în minutele de prelungire.

Așadar, fiecare echipă și-a trecut în cont câte un succes, ceea ce face ca duelul de miercuri să fie și mai interesant.



Un început care poate spune multe

Înaintea acestei partide, aproape toate meciurile primei etape s-au disputat deja, iar clasamentul începe să capete contur.

Atât Dumbrăvița, cât și CSM Olimpia pornesc fără niciun punct și au ocazia să urce imediat în prima jumătate a ierarhiei în cazul unei victorii.

Pentru sătmăreni, miza este însă mai mare decât cele trei puncte. Este primul examen oficial după revenirea în Liga 2 și șansa perfectă de a demonstra că locul echipei este printre formațiile importante ale eșalonului secund.

Indiferent de rezultat, partida de la Dumbrăvița deschide un nou capitol pentru fotbalul sătmărean. Iar dacă entuziasmul, determinarea și spiritul de luptă vor compensa lipsa timpului de pregătire, CSM Olimpia poate începe sezonul cu un rezultat care să confirme că revenirea în Liga 2 nu este doar o întâmplare, ci începutul unei noi povești.

Etapa a 2-a, CSM Olimpia va juca sâmbătă de la ora 11, acasă cu CSM FReșița, echipa antrenată de Dorinel Munteanu.



Rezultate din etapa 1

Reșița - ASA Târgu Mureș 2-1

Gloria Bistrița - Șelimbăr 2-1

Afumați - Dinamo București 2-1

Cetatea Suceava - Concordia Chiajna 1-3

Bihor Oradea - Unirea Slobozia 1-1

Metaloglobus - Metalul Buzău 0-0

Râmnicu Vâlcea - Popești Leordeni 1-1

FC Bacău - Ștefănești 3-0

Steaua București – CSM Slatina 1-2

Poli Timișoara – Chindia Târgoviște ……………….

Dumbrăvița – CSM Olimpia Satu Mare (miercuri, 5 august, ora 18:00)



CLASAMENT

1.FC Bacău – 3 puncte

2.Concordia Chiajna – 3 puncte

3.Afumați – 3 puncte

4.Gloria Bistrița – 3 puncte

5.Reșița – 3 puncte

6.Slatina – 3 puncte

7.Bihor Oradea – 1 punct

8.Popești Leordeni – 1 punct

9.Râmnicu Vâlcea – 1 punct

10.Unirea Slobozia – 1 punct

11.Metaloglobus – 1 punct

12.Metalul Buzău – 1 punct

13.Chindia Târgoviște – 0 puncte

14.Dumbrăvița – 0 puncte

15.CSM Olimpia – 0 puncte

16.Politehnica Timișoara – 0 puncte

17.ASA Târgu Mureș – 0 puncte

18.Dinamo București – 0 puncte

19.Șelimbăr – 0 puncte

20.Steaua București – 0 puncte

21.Cetatea Suceava – 0 puncte

22.Ștefănești – 0 puncte

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