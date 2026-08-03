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CSM Olimpia își întărește lotul înaintea debutului în Liga 2

- Eduard Ardeiu revine sub comanda lui Pelici, iar Vlad Muțiu apără poarta sătmărenilor









CSM Olimpia Satu Mare continuă campania de întărire a lotului înaintea debutului oficial în noul sezon al Ligii a 2-a. Cu doar două zile înaintea meciului cu CSC Dumbrăvița, clubul sătmărean a perfectat două mutări importante: mijlocașul Eduard Ardeiu și experimentatul portar Vlad Muțiu.

Olimpia Satu Mare va disputa primul meci oficial al noului sezon miercuri, 5 august, în deplasare, împotriva formației CSC Dumbrăvița, în runda inaugurală a Ligii a 2-a. Cele două transferuri vin să completeze un lot care a suferit numeroase modificări în această vară și care își propune un început cât mai bun de campionat sub comanda lui Alexandru Pelici.













Eduard Ardeiu revine lângă Alexandru PeliciMijlocașul Eduard Ardeiu, în vârstă de 20 de ani, va evolua în noul sezon pentru CSM Olimpia Satu Mare, unde va lucra din nou sub comanda antrenorului Alexandru Pelici. Fotbalistul a efectuat deja primul antrenament alături de noua sa echipă, iar dacă actele vor fi finalizate la timp, poate debuta chiar miercuri, 5 august, în primul meci oficial al sezonului, contra formației CSC Dumbrăvița.Transferul era anticipat încă de la mijlocul lunii iulie, însă negocierile s-au intensificat după ce s-a confirmat faptul că Olimpia va evolua și în acest sezon în Liga a 2-a. Pentru Ardeiu, această mutare reprezintă o oportunitate importantă, având în vedere că în eșalonul secund beneficiază în continuare de statutul de jucător „under”.Tânărul mijlocaș își prelungise în această vară contractul cu CSM Unirea Alba Iulia și participase inclusiv la cantonamentul de la Poiana Brașov. Totuși, în ultimul joc amical al alb-negrilor, remiza 0-0 cu Corona Brașov, nu a fost utilizat, semn că despărțirea era iminentă.Ardeiu a petrecut două sezoane la Unirea Alba Iulia, unde a ajuns chiar în mandatul lui Alexandru Pelici și a fost unul dintre oamenii de bază ai compartimentului median. În contextul concurenței puternice de la Alba Iulia, unde se lupta pentru un loc în echipă cu jucători precum Prejmerean, Tonini, Chiorean, Chindriș sau Giurgiu, transferul la Olimpia apare ca o soluție avantajoasă pentru toate părțile.La Satu Mare îi va regăsi pe foștii săi colegi de la Unirea Alba Iulia, Amir Jorza, Denis Golda și Cornel Ardei, toți transferați în această vară de gruparea galben-albastră.Vlad Muțiu aduce experiență între buturiTot luni, CSM Olimpia a oficializat și transferul portarului Vlad Muțiu, goalkeeper în vârstă de 31 de ani, originar din Baia Mare.Muțiu vine cu un CV impresionant, după ce a evoluat în Superligă pentru AFC Hermannstadt și Dinamo București, dar și pentru numeroase formații din Liga a 2-a, printre care Unirea Tărlungeni, CSM Râmnicu Vâlcea, CS Afumați, Unirea Constanța, Universitatea Cluj și Hermannstadt.În palmaresul său figurează și prezența în semifinalele Cupei României din sezonul 2024-2025, alături de Hermannstadt.„Bine ai venit și mult succes în culorile clubului nostru!”, a fost mesajul transmis de conducerea CSM Olimpia Satu Mare pe pagina oficială de Facebook.Debut oficial miercuri