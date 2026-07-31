Șase cartonașe roșii

Doar una din cele șase echipe care a încasat câte un cartonaș roșu a reușit să câștige meciul. Nu are cum ca acest lucru să nu ne ducă cu gândul că s-a schimbat ceva în arbitrajul românesc. Această grijă față de tibiile și maxilarele jucătorilor din campionatul nostru mă face să aplaud noua orientare pe care o are în vedere forul diriguitor și dacă mai adăugăm la acest lucru și schimbările de regulament care duc la o cursivitate sporită a jocului putem trage concluzia că în acest an competițional tribunele vor fi mai pline cu circa 20-25% față de anul trecut. Am ținut cont aici și de faptul că una din echipele retrogradate practic nu avea spectatori la jocuri.

E adevărat că nu toți cei care au fost eliminați meritau această sancțiune disciplinară dar salut acțiunea de epurare a fotbalului românesc. Când spun că nu toți meritau roșu mă gândesc și la acel jucător care a fost eliminat pentru că a ținut un adversar aflat în poziție de ofsaid în calitate de ultim apărător. Dacă mai adăugăm la acest lucru și faptul că atacantul nu prea avea șanse să înscrie în acea fază putem spune că arbitrul, în speță Barbu, s-a cam implicat în repartizarea punctelor în acest joc. Asta fără a mai aminti de maniera de arbitraj.

Din nou gazdele și-au tras partea leului. De data asta au pierdut totuși șapte puncte, cu cinci mai multe decât în prima etapă. Cele 17 goluri marcate le-au adus cinci victorii și două meciuri egale. A apărut și prima victorie a oaspeților. Față de edițiile trecute putem remarca faptul că o singură echipă a reușit maximumul de puncte după două etape. Cele două goluri în plus față de etapa trecută le-su adus oaspeților nu mai puțin de patru puncte mai mult.



UTA - Oțelul 2-2 după un arbitraj modern și în spiritul jocului; Argeș - Petrolul 1-0 după ce piteștenii au rezistat 54 de minute cu om în minus; Farul - Corvinul 2-0 în loc de 1-1; Dinamo - Craiova 5-1 cu suporter al oaspeților sechestrat și pus să se fotografieze cu fularul alb-roșu; Sepsi - „U” 1-0 după o dispută tactică interesantă; Miercurea Ciuc - FCSB 0-2 mai ușor decât arată tabela; CFR - Voluntari 5-0 după o horă sârbească; Botoșani - Rapid 1-1.



Etapa care vine, a treia din această ediție, s-ar putea să mai aducă patru-cinci victorii gazdelor. Oaspeții probabil vor obține mai mult de cinci puncte chiar dacă patru dintre cele șase echipe care și-au disputat play-off-ul joacă acasă. Apare și primul joc între două echipe nou promovate. Să vedem:



Rapid - CFR (duminică, ora 21,30) Derbiul etapei. Cele două echipe nu se vor menaja pe Giulești. Fiecare vrea să demonstreze că poate mai mult decât cealaltă. Nu sunt sigur că participarea ardelenilor în preliminariile Ligii Conferinței va scădea din apetitul arătat în fața ilfovenilor. Și asta indiferent de jocul de joi. De partea cealaltă, giuleștenii sunt un pic frustrați de rezultatul de la Botoșani și vor ține cu tot dinadinsul să nu se oprească după 1-0. Asta dacă va fi 1-0 la un moment dat...



„U” - Botoșani (luni, ora 18,30) Cred că șepcile roșii se vor impune lejer, creându-i sughițuri limbutului Iftime. Moldoveanu chiar crede că jucătorii lui au obținut punctul din etapa trecută;



Galați - Dinamo (vineri, ora 21,30) Se anunță o partidă frumoasă în Moldova dunăreană. Asta dacă nu vor primi vizita vreunei drone fără pașaport. Chiar pare o partidă care merită văzută mai ales după comportarea combatantelor în etapa trecută;



Craiova - Ploiești (sâmbătă, ora 21,30) Dacă nu se faultează singuri oltenii n-ar trebui să aibă probleme în acest meci. Asta în pofida faptului că etapa trecută s-a demonstart: oltenii nu au 22 de titulari cum se povestea printre chibiți. Nu mă așteptam ca juveții să părăsească așa devreme șansa de a juca în grupele Ligii Campionilor. Sper să nu facă din asta o pricină;



Pitești - Miercurea Ciuc (vineri, ora 18,30) O altă partidă ușoară pentru gazde. Asta dacă harghitenii nu renunță la jucătorii din liga a doua maghiară;



FCSB - Constanța (luni, ora 21,30) Meciul de închidere al aetapei. Nu-i văd bine pe marinari anul acesta. Bucureștenii (trebuia să spun bercenarii?) sunt de departe favoriți în acest joc, indiferent de rezultatul de joi;



Voluntari - Arad (sâmbătă, ora 18,30) Acesta ar fi unul din meciurile în care oaspeții ar trebui să se impună fără probleme, dar cum arădenii au demonstrat în nenumărate rânduri că sunt o echipă capricioasă nu pot fi sigur de acest lucru;



Hunedoara - Sf. Gheorghe (duminică, ora 18,30) Cenușăreasa etapei. Vă spuneam deunăzi că aș prefera să revăd Hunedoara fotbalistică din urmă cu câteva decenii. Acum ar fi momentul, pentru că au un adversar pe măsură, ambele echipe practicând jocul deschis. Mă aștept la multe goluri.



Opriți războaiele!