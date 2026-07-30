Roshan Pradhan, unul dintre reprezentanții importanți ai artei contemporane din Nepal, își aduce lucrările inspirate din tradiția spirituală nepaleză în fața publicului sătmărean.

Muzeul de Artă Satu Mare găzduiește, în perioada 31 iulie – 9 august 2026, expoziția personală „Între lumi – Between Worlds”, semnată de artistul nepalez Roshan Pradhan, unul dintre numele de referință ale artei contemporane din Nepal.

Dialog între tradiție și arta contemporană

Expoziția reunește o selecție de lucrări inspirate din tradiția spirituală nepaleză și din celebra pictură Thangka, pe care artistul o reinterpretează într-un limbaj vizual contemporan. Prin creațiile sale, Roshan Pradhan propune o punte între patrimoniul cultural al Nepalului și expresiile artistice moderne, invitând publicul la o incursiune într-un univers în care simbolurile, spiritualitatea și sensibilitatea contemporană se întâlnesc.

Vernisajul are loc vineri

Vernisajul expoziției va avea loc vineri, 31 iulie, de la ora 14:00, la Muzeul de Artă Satu Mare.

Organizatorii îi invită pe iubitorii de artă și pe toți cei interesați de cultura asiatică să descopere o expoziție aparte, care aduce în prim-plan dialogul dintre tradiție și contemporaneitate prin viziunea unui artist apreciat pe plan internațional.



