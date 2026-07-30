Accident spectaculos pe Podul Transilvaniei. Un autoturism s-a răsturnat în sensul giratoriu de la urcarea pe pod, iar la fața locului au intervenit polițiștii și echipajele de urgență.

Un accident rutier s-a produs în această după-amiază în municipiul Satu Mare, în cartierul Micro 17, în sensul giratoriu de la urcarea pe Podul Transilvaniei.

Din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, un autoturism s-a răsturnat pe carosabil.

La fața locului au ajuns echipaje de poliție și de intervenție, existând indicii că în urma accidentului ar fi rezultat victime. Circulația în zonă se desfășoară cu dificultate.

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul rutier.

Vom reveni cu informații pe măsură ce acestea vor fi comunicate de autorități.