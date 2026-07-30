SOLIDARITATE. Asociația Eliezer a obținut finanțare de la Consiliul Județean

Locale 30.07.2026 12:44
SOLIDARITATE. Asociația Eliezer a obținut finanțare de la Consiliul Județean

Proiectele dedicate sprijinirii persoanelor vulnerabile vor continua cu ajutorul fondurilor acordate în baza Legii nr. 350/2005.

Asociația Eliezer a anunțat semnarea contractului de finanțare cu Consiliul Județean Satu Mare, în baza prevederilor Legii nr. 350/2005, fondurile urmând să fie utilizate pentru continuarea proiectelor dedicate comunității și persoanelor aflate în dificultate.

Sprijin pentru proiectele comunității

Reprezentanții asociației au transmis că finanțarea reprezintă o investiție în oameni și în inițiativele care contribuie la dezvoltarea solidarității și la îmbunătățirea vieții celor care au nevoie de sprijin.

„Fiecare resursă primită va fi folosită cu responsabilitate pentru a continua misiunea Asociației Eliezer de a fi alături de cei care au cea mai mare nevoie de sprijin”, au transmis reprezentanții organizației.

Mulțumiri pentru susținere

Asociația a adresat mulțumiri Consiliului Județean Satu Mare pentru încrederea acordată și pentru sprijinirea proiectelor sociale, subliniind că parteneriatul dintre instituțiile publice și organizațiile neguvernamentale aduce beneficii întregii comunități.

La finalul mesajului, reprezentanții asociației i-au transmis felicitări lui Anton Varga, pentru implicarea în derularea și susținerea acestor proiecte sociale.

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