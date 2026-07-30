Două licee tehnologice din Carei și Tășnad vor beneficia de ateliere moderne pentru pregătirea elevilor, printr-un proiect european în valoare de aproape 140.000 de euro.

Învățământul profesional din județul Satu Mare face un nou pas spre modernizare. Elevii de la două licee tehnologice vor învăța în ateliere dotate cu echipamente moderne, în cadrul unui proiect implementat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Județul Satu Mare, cu finanțare europeană.





Ateliere moderne pentru meseriile viitorului

Investiția vizează amenajarea unui atelier destinat pregătirii instalatorilor de panouri fotovoltaice la Liceul Tehnologic „Simion Bărnuțiu” din Carei, precum și a unui atelier de tâmplărie la Liceul Tehnologic Tășnad.





Prin aceste investiții, elevii vor avea acces la condiții moderne de pregătire practică, adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii și noilor tehnologii.

Cooperare transfrontalieră și schimb de experiență

Pe lângă modernizarea infrastructurii, proiectul include organizarea a două ateliere transfrontaliere, un eveniment comun la care vor participa 48 de elevi, precum și sesiuni interactive desfășurate în mediul online.





Scopul acestor activități este dezvoltarea competențelor profesionale și încurajarea schimbului de experiență între tinerii implicați în proiect.

Proiect finanțat prin Interreg NEXT

Valoarea totală a proiectului este de 139.450 de euro, finanțarea fiind asigurată prin Programul Interreg NEXT România–Ucraina 2021–2027.

Prin această investiție, ADI Județul Satu Mare urmărește creșterea calității învățământului profesional și pregătirea elevilor pentru meserii tot mai căutate pe piața muncii.