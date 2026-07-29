Peste 280 de sancțiuni și amenzi de peste 84.000 de lei, aplicate de polițiștii sătmăreni într-o singură zi Locale •



Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 28 iulie, ample acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, în cadrul activităților desfășurate la nivelul județului.

Potrivit IPJ Satu Mare, oamenii legii au intervenit pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui climat de ordine publică, aplicând peste 30 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 19.000 de lei.

În paralel, polițiștii rutieri au desfășurat acțiuni de supraveghere, fluidizare și control al traficului pe principalele artere din județ. În urma verificărilor efectuate, au fost aplicate peste 250 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 65.000 de lei.

În total, în cadrul activităților desfășurate pe parcursul zilei de 28 iulie, polițiștii sătmăreni au aplicat peste 280 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de peste 84.000 de lei, măsurile având ca scop prevenirea faptelor care pot afecta siguranța cetățenilor și combaterea încălcărilor legislației rutiere.

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