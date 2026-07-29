Compact, Hollywood Rose și Speak Floyd urcă pe scena SamRock

Line-up spectaculos pentru noul festival rock din Satu Mare

Iubitorii muzicii rock au motive de bucurie în această vară. În perioada 28–30 august, Piața 25 Octombrie din Satu Mare va deveni centrul rockului, odată cu prima ediție a SamRock, festival care își propune să readucă în oraș atmosfera marilor concerte și să reînvie tradiția acestui gen muzical.

Organizat de Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu”, evenimentul promite trei zile de concerte live, riff-uri memorabile și hituri care au marcat istoria muzicii rock.

Pe scena SamRock vor urca atât trupe consacrate, cât și formații tribute apreciate pentru interpretările fidele ale unor nume legendare ale rockului internațional. Capul de afiș al festivalului este Compact, una dintre cele mai iubite formații rock din România, alături de Paul Ciuci, liderul emblematic al trupei.

Line-up-ul este completat de:

Hollywood Rose – tribut dedicat formației Guns N' Roses ;

Speak Floyd – spectacol inspirat de muzica legendarei trupe Pink Floyd ;

The Rock – tribut AC/DC ;

The Get Nos – tribut The Rolling Stones.

Pe lângă concertele susținute de aceste formații, festivalul își propune să devină și o rampă de lansare pentru noile generații de artiști. Organizatorii vor lansa în perioada următoare un concurs de talente destinat trupelor rock din România și din străinătate. Cele mai apreciate formații, desemnate de un juriu de specialitate, vor avea oportunitatea de a urca pe scena SamRock și de a deschide concertele artiștilor invitați.

Prin această inițiativă, organizatorii urmăresc nu doar readucerea spiritului rock în Satu Mare, ci și susținerea tinerilor muzicieni și dezvoltarea unei noi tradiții culturale dedicate acestui gen muzical.

Festivalul SamRock se va desfășura în perioada 28–30 august, în Piața 25 Octombrie, iar accesul publicului va fi gratuit. Timp de trei zile, Satu Mare va găzdui un program muzical care va reuni generații diferite de iubitori ai rockului, într-o atmosferă autentică, dedicată muzicii live și artiștilor care au scris istorie în acest gen.