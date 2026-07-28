În ultimele zile, presa internațională ne tot spune că prețul barilului de petrol a scăzut. Între timp, Iranul și SUA nu se mai bombardează, tensiunile din Orientul Mijlociu s-au mai domolit, iar la televizor economiștii explică de ce ar trebui să vedem și noi efectele în prețul carburanților.

La pompă, însă, parcă barilul n-a primit încă vestea.

În Satu Mare, un litru de benzină standard costă în jur de 9,14 – 9,20 lei, iar motorina a trecut de pragul psihologic de 10 lei/litru, chiar și la cele mai ieftine stații. Dacă vreți carburanți premium, pregătiți-vă să scoateți din buzunar aproape 100 de lei pentru... mai puțin de 10 litri.

Prin Ungaria, prețurile sunt apropiate de cele din România. Uneori găsești câțiva bani în minus la pompă, alteori diferența o mănâncă rapid cursul valutar sau drumul până acolo.

În Ucraina, în schimb, carburanții rămân în general mai ieftini. Numai că avantajul se topește repede dacă prinzi coadă în Vama Halmeu. Iar printre șoferii care alimentează frecvent la prima benzinărie de după frontieră circulă și o glumă: „Motorina asta tot din România vine... doar că acciza uită să treacă granița.”

Inteligența artificială spune că pentru șoferii sătmăreni alimentarea peste graniță merită doar dacă oricum ai drum în Ungaria sau Ucraina. Dacă pleci special pentru un plin, s-ar putea ca economia să rămână mai mult teoretică.

Noi am zice că adevărul este undeva la mijloc. De la AI până la pompă sunt doar câteva clickuri, dar uneori diferența de preț se schimbă mai repede decât prognoza meteo.

Iar concluzia o știe orice român care conduce de ani buni:

„Nu mă interesează cât costă benzina... eu tot de 100 de lei bag!”





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