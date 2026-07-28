Atletism





L antrenat la CS Satu Mare de Horea Macarie , noul campion național e pompier la ISU Satu Mare

Atletismul sătmărean continuă să confirme că reprezintă un reper național în probele combinate. La Campionatul Național de Seniori, desfășurat în perioada 25-27 iulie pe stadionul „Nicolae Mărășescu” din Craiova, sportivii Clubului Sportiv Satu Mare au obținut rezultate remarcabile, încununate de un nou titlu național în proba de decatlon.

Marele câștigător al competiției a fost Gheorghe Corondan, care a cucerit medalia de aur și titlul de campion național, ducând mai departe tradiția de excelență a atletismului sătmărean într-una dintre cele mai dificile probe din atletism.

O probă pentru sportivi compleți

Decatlonul este considerat cea mai complexă probă din atletism, reunind zece discipline desfășurate pe parcursul a două zile de concurs: 100 metri, săritura în lungime, aruncarea greutății, săritura în înălțime, 400 metri, 110 metri garduri, aruncarea discului, săritura cu prăjina, aruncarea suliței și cursa de 1.500 metri.

Pentru a deveni campion într-o asemenea competiție este nevoie de o combinație rară de forță, viteză, rezistență, tehnică și echilibru psihic. Gheorghe Corondan a demonstrat că le deține pe toate, reușind să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și să aducă încă o medalie de aur la Satu Mare.

Tradiția continuă: trei ani consecutivi, același campion... aceeași școală

Victoria lui Gheorghe Corondan nu este întâmplătoare. Ea confirmă dominația școlii sătmărene în probele combinate.

Pentru al treilea an consecutiv, titlul național de seniori la decatlon este câștigat de un atlet pregătit la Clubul Sportiv Satu Mare:

2024 – Kadar George, campion național;

2025 – Kurti Cristof, campion național;

2026 – Gheorghe Corondan, campion național.

Puține cluburi din România se pot lăuda cu o asemenea continuitate la cel mai înalt nivel, iar rezultatele demonstrează că la Satu Mare există o adevărată școală a probelor combinate.

Lorena Marinaș completează bilanțul cu o medalie de bronz

Veștile bune nu s-au oprit la decatlon. În competiția feminină, Lorena Marinaș a avut o evoluție foarte bună în proba de heptatlon, reușind să cucerească medalia de bronz.

” Heptatlonul m-a învățat ceva ce niciun podium nu poate înlocui.

Să ai curajul să începi fiecare probă, chiar dacă nu toate ies cum ai visat. Să continui când ești obosit. Să te ridici după o probă mai slabă și să mergi mai departe.

Da, am plecat acasă cu medalia de bronz și sunt recunoscătoare pentru ea🙏🥉, dar cea mai mare victorie a fost că am dus până la capăt un heptatlon.

Rezultatul rămâne în clasament. Caracterul rămâne în tine.

Așa că nu te măsura doar în medalii sau în locuri. Măsoară-te în perseverență, în disciplină și în puterea de a termina ceea ce ai început. Restul... este un bonus.” E mesajul postat de Lorena Marinaș imediat după finalul Naționalelor de la Craiova, pe pagina personală de facebook.

Ghinion pentru Kurti Cristof

La Craiova a concurat și campionul național en-titre, Kurti Cristof, însă acesta a fost nevoit să abandoneze competiția din cauza unei accidentări.

Sportivul sătmărean pornea cu șanse importante la apărarea titlului, însă problemele medicale nu i-au permis să ducă la capăt cele zece probe ale decatlonului.

Toate aceste rezultate poartă amprenta unuia dintre cei mai apreciați antrenori ai atletismului românesc, profesorul Horea Macarie.

Sub îndrumarea sa au fost pregătiți atât campionii naționali Kadar George, Kurti Cristof și Gheorghe Corondan, cât și medaliata cu bronz Lorena Marinaș.

Continuitatea rezultatelor demonstrează valoarea muncii desfășurate de antrenorul sătmărean și existența unui sistem de pregătire care produce constant sportivi capabili să lupte pentru cele mai importante medalii ale atletismului românesc.

Campion și în uniforma de pompier

Performanța lui Gheorghe Corondan are o valoare aparte și dintr-un alt motiv. Sportivul este soldat în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare, instituție care i-a felicitat public reușita.

Reprezentanții ISU au subliniat că disciplina, spiritul de sacrificiu și determinarea care îl caracterizează în misiunile desfășurate în slujba comunității s-au regăsit și pe arena sportivă, acolo unde a devenit campion național după două zile de concurs extrem de solicitante.

Succesul său reprezintă o nouă dovadă că performanța poate fi atinsă atât în uniformă, cât și în sportul de înalt nivel.

Un nou motiv de mândrie pentru sportul sătmărean

Rezultatele obținute la Campionatul Național de Seniori de la Craiova reconfirmă că Satu Mare rămâne unul dintre cele mai importante centre ale atletismului românesc în probele combinate.

Aurul cucerit de Gheorghe Corondan și bronzul obținut de Lorena Marinaș, la care se adaugă tradiția ultimilor trei ani și munca profesorului Horea Macarie, reprezintă argumente solide că atletismul sătmărean continuă să producă performanță la cel mai înalt nivel și să ducă numele județului pe podiumurile naționale.

































