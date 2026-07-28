Finala: 12 mai 2027





Sezonul oficial 2026-2027 începe miercuri pentru Unirea Tășnad, formația sătmăreană urmând să evolueze în Turul I al Cupei României. Echipa pregătită pentru noul sezon va juca în deplasare, pe terenul formației Crișul Sântandrei, într-o partidă programată miercuri 29 iulie de la ora 17:30.Unirea Tășnad este singura echipă din județul Satu Mare calificată în primul tur al fazei naționale a competiției, acolo unde Federația Română de Fotbal a programat 36 de partide. Este, de altfel, cel mai redus număr de meciuri disputate în Turul I de când Cupa României se desfășoară în actualul format.Formația sătmăreană a început pregătirile în urmă cu două săptămâni, iar primul test al verii s-a disputat sâmbătă, la Sighetu Marmației. Unirea a remizat, scor 0-0, într-un meci amical în care staff-ul tehnic a urmărit integrarea noilor jucători și omogenizarea lotului.Conducerea clubului recunoaște că echipa traversează o perioadă de reconstrucție, însă obiectivul este ca debutul oficial să confirme progresul făcut în această perioadă de pregătire.„Cu toate că ne aflăm în plin proces de reconstrucție și de formare a lotului pentru noul sezon, suntem pregătiți să intrăm în lupta din primul tur al Cupei României. Miercuri ne deplasăm pe terenul celor de la CS Crișul Sântandrei, unde vom disputa primul meci oficial al sezonului 2026-2027.Lotul nostru se află într-o continuă transformare. Avem nume noi care s-au alăturat proiectului, dar și jucători din sezonul trecut care au ales să își prelungească înțelegerile cu AFC Unirea Tășnad. În zilele următoare vă vom prezenta toate noutățile privind componența lotului și pregătirea echipei pentru noul sezon”, au transmis oficialii clubului.Partida de la Sântandrei reprezintă primul examen oficial pentru noua formulă a echipei, iar calificarea în Turul II al Cupei României ar constitui un început excelent pentru formația din Țara Oașului.Programul Turului I al Cupei României (29 iulie, ora 17:30)Crișul Sântandrei – Unirea TășnadCelelalte partide din zonă sunt:AFC Chieșd – CSM Sighetu MarmațieiCS Bihorul Beiuș – Lotus Băile FelixUnirea Dej – Viitorul ClujCIL Blaj – CSU Alba IuliaHidro Mecanica Șugag – Metalurgistul CugirInter Stars Sibiu – ACS MediașUnirea Sântana – Viitorul AradCS Timișul Șag – Progresul PecicaCSM Caransebeș – CSC Ghiroda și Giarmata ViiTurul I al Cupei României se dispută într-o singură manșă, echipa învingătoare urmând să se califice în Turul II, programat pe 5 august.În faza a doua a competiției va intra și CSM Olimpia Satu Mare, echipă care miercuri de la ora 11 joacă un meci amical , pe stadionul Daniel Prodan, cu SCM Zalău.Program Cupa României, Faza Națională, sezon 2026-2027:Turul I: 29 iulie 2026Turul II: 5 august 2026Turul III: 12 august 2026Play-off: 19 august 2026Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026Sferturi de finală: 3 martie 2027Semifinale: 21 aprilie 2027