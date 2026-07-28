Trei noi achiziții anunțate de CSM Olimpia! Sport •

CSM Olimpia Satu Mare continuă campania de întărire a lotului în perspectiva noului sezon competițional și a oficializat transferul a trei jucători care vor îmbrăca tricoul galben-albastru în ediția 2026–2027. Este vorba despre Eduard Cristian Dănilă, Marian Drăghiceanu și Vlad Lambru, trei mijlocași cu profiluri diferite, dar care vin să aducă un plus de valoare și concurență în echipa pregătită de Alexandru Pelici.



Dănilă, confirmat după perioada de probe

Primul dintre noii veniți este Eduard Cristian Dănilă, un mijlocaș de bandă stângă în vârstă de 20 de ani. Fotbalistul originar din Botoșani s-a alăturat lotului încă de la începutul pregătirii de vară, fiind testat de stafful tehnic, iar prestațiile sale din perioada de pregătire i-au adus un contract.

Format la academia FC Botoșani, Dănilă și-a continuat dezvoltarea la centrul de juniori al Rapidului București, după care a evoluat pentru CS Mioveni și AFC Câmpulung Muscel. În sezonul trecut a fost unul dintre oamenii de bază ai formației CSM Râmnicu Vâlcea, contribuind decisiv la promovarea echipei în Liga a 2-a.



Marian Drăghiceanu aduce experiență

Cel mai experimentat dintre noile transferuri este Marian Drăghiceanu. La 27 de ani, mijlocașul ofensiv originar din Săvinești vine cu un CV impresionant pentru nivelul Ligii a 3-a.

Format la Ceahlăul Piatra Neamț, Drăghiceanu a mai evoluat pentru Dunărea Călărași, Rapid București, CSM Reșița și Sepsi OSK. În cariera sa a strâns 101 meciuri în Liga a 2-a și 12 apariții în Superligă, reușind să înscrie 26 de goluri în competițiile oficiale. În partea a doua a sezonului trecut a pus umărul la promovarea formației Cetatea Suceava în Liga a 2-a.



Lambru se reîntâlnește cu Alexandru Pelici

Al treilea transfer este Vlad Lambru, mijlocaș în vârstă de 19 ani, născut la Focșani. Jucătorul a fost transferat în februarie anul trecut de Universitatea Cluj, fiind ulterior împrumutat la Steagul Roșu Brașov.

În sezonul precedent a evoluat pentru Unirea Alba Iulia, formație pregătită de Alexandru Pelici, tehnician alături de care va lucra din nou la CSM Olimpia Satu Mare. Lambru s-a alăturat lotului la începutul acestei săptămâni și reprezintă o soluție de perspectivă pentru compartimentul median.

Conducerea clubului și stafful tehnic sunt convinși că cele trei achiziții vor contribui la îndeplinirea obiectivelor propuse în sezonul 2026–2027, în care CSM Olimpia își dorește un parcurs cât mai solid.



Un nou test pentru galben-albaștri

Până la startul oficial al campionatului, sătmărenii continuă seria meciurilor de verificare. Miercuri, 29 iulie, CSM Olimpia va disputa un nou amical pe stadionul „Daniel Prodan”, adversară fiind SCM Zalău. Partida este programată să înceapă la ora 11:00 și va reprezenta o nouă oportunitate pentru Alexandru Pelici de a testa formula de joc și de a integra noile achiziții în angrenajul echipei.





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