Cristina Doina Jones demonstrează că niciodată nu este prea târziu să reușești

Inginer de profesie, Cristina Doina Jones și-a schimbat drumul în viață printr-o reconversie profesională în matematică. După ani de studiu și multă muncă, este singurul candidat din județul Satu Mare care a obținut nota 10 la examenul național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2026.

Într-o perioadă în care tot mai des se vorbește despre lipsa cadrelor didactice și despre provocările din sistemul de educație, povestea Cristinei Doina Jones vine să demonstreze că performanța nu are vârstă, iar succesul aparține celor care au curajul să o ia de la capăt.





Profesoara de matematică este singurul candidat din județul Satu Mare care a obținut nota maximă – 10 – la examenul național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2026, performanță care o plasează în elita candidaților din acest an.

De la inginer la profesor de matematică

Puțini știu că, la bază, Cristina Doina Jones nu este profesor, ci inginer. Din dorința de a urma o nouă vocație, a ales să facă reconversie profesională și să îmbrățișeze cariera didactică în domeniul matematicii.

Nu a fost un drum ușor. A însemnat ani de studiu, examene, pregătire continuă și multă determinare. În 2022 a urmat Masterul în Didactica Matematicii la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, pregătire care i-a consolidat competențele pedagogice și i-a oferit baza necesară pentru a deveni un dascăl apreciat.

A predat la două școli din Satu Mare

În activitatea sa didactică, Cristina Doina Jones a predat matematica la Școala Gimnazială „Grigore Moisil” din Satu Mare și a susținut ore și la Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu”, unde și-a câștigat aprecierea elevilor și a colegilor prin profesionalism și seriozitate.

Rezultatul obținut la examenul de definitivare confirmă nivelul ridicat al pregătirii sale și demonstrează că alegerea de a schimba profesia a fost una inspirată.

O lecție despre curaj și perseverență

Performanța Cristinei Doina Jones transmite un mesaj puternic tuturor celor care cred că este prea târziu pentru un nou început.





Deși nu se afla la începutul vieții profesionale și nu a avut cariera didactică drept profesie de bază, a avut curajul să își urmeze pasiunea, să învețe, să se perfecționeze și să demonstreze că excelența poate fi atinsă prin muncă și perseverență.

Nota 10 obținută la matematică nu reprezintă doar o performanță individuală, ci și dovada că succesul nu este condiționat de vârstă, ci de seriozitate, ambiție și dorința permanentă de a evolua.

Cristina Doina Jones merită toate felicitările pentru această reușită remarcabilă, care aduce un motiv de mândrie atât comunității educaționale din Satu Mare, cât și tuturor celor care cred că niciodată nu este prea târziu să îți urmezi visul și să excelezi.



