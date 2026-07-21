În ultimele zile, prin sate, şi nu numai, s-a dus vestea mai ceva ca zvonul de la poarta bisericii: cică statul ar urma să pună apometre la fântânile oamenilor și să-i pună la plată pentru fiecare găleată scoasă din curte.

Bursa noastră vine cu o veste bună pentru toți sătmărenii: puteți dormi liniștiți. Nimeni nu vine să vă citească indexul la fântână și nici nu vă întreabă de câți litri ați scos pentru ciorbă, grădină sau animale.

Ba mai mult, prin județul nostru circulă de ani buni o vorbă care, dacă ar fi adevărată, ar complica serios misiunea oricărui inspector: „Apa nu-i bună nici în cizme!”

Dacă ar lua cineva în serios această zicală, ar ajunge la concluzia că apometrul ar înregistra mai multă apă folosită la spălat butoaiele de pălincă și vin decât la băut. Iar asta ar da peste cap toate statisticile naționale.

Până una-alta, realitatea este mult mai puțin spectaculoasă decât zvonurile de pe internet. Nu există nicio taxă pentru apa consumată din fântânile gospodăriilor și nimeni nu montează apometre la fântânile oamenilor.

Așa că, dragi sătmăreni, lăsați găleata lângă cumpănă, nu vă uitați cu suspiciune la fântână și nu ascundeți lanțul în șură. Dacă vedeți pe cineva apropiindu-se cu o trusă de instalator, sunt șanse mult mai mari să fie vecinul care a rămas fără apă decât vreun funcționar venit să vă taxeze.



