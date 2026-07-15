Odată cu venirea verii, apare și o întrebare pe care o aud frecvent în cabinet: „Dacă berea este făcută în mare parte din apă, nu ajută și ea la hidratare?”Este un mit foarte răspândit, însă răspunsul este simplu: NU, berea nu poate înlocui apa atunci când vorbim despre hidratarea organismului.





De ce apare această confuzie?





Berea conține într-adevăr o cantitate mare de apă. Totuși, conține și alcool, iar acesta are un efect diuretic. Cu alte cuvinte, stimulează rinichii să elimine o cantitate mai mare de urină, ceea ce poate favoriza pierderea de lichide, mai ales dacă berea este consumată în cantități mari sau în zilele foarte călduroase.





În timpul verii, organismul pierde deja apă prin transpirație pentru a-și menține temperatura normală. Dacă aceste pierderi nu sunt compensate printr-un aport suficient de lichide, apare deshidratarea.





Ce se întâmplă când suntem deshidratați?





Deshidratarea nu înseamnă doar senzația de sete. Primele semne pot fi oboseala, durerile de cap, scăderea capacității de concentrare, amețeala sau crampele musculare.





În cazurile mai severe, riscul de insolație crește, iar rinichii sunt solicitați suplimentar.Persoanele în vârstă, copiii și cei care desfășoară activități fizice în aer liber sunt deosebit de vulnerabili în perioadele caniculare.





Berea fără alcool este o alegere mai bună?





Berea fără alcool are un conținut foarte redus sau absent de alcool și, prin urmare, efectul diuretic este mult diminuat. Totuși, aceasta nu trebuie considerată principala sursă de hidratare, deoarece poate conține zahăr și calorii, în funcție de sortiment.Apa rămâne cea mai bună alegere pentru refacerea pierderilor de lichide.





Dacă beau bere, ce ar trebui să fac?





Dacă alegeți să consumați bere, mai ales în zilele călduroase, este recomandat să alternați fiecare pahar de bere cu un pahar de apă. Acest obicei simplu poate contribui la menținerea unei hidratări mai bune și reduce riscul apariției deshidratării.





De asemenea, evitați consumul de alcool înainte sau imediat după activități fizice intense desfășurate în căldură.





Cum ne hidratăm corect vara?





Pe lângă apă, organismul primește lichide și din alimente precum pepenele roșu, pepenele galben, castraveții, roșiile, piersicile sau supele ușoare.





Consumul regulat de lichide pe parcursul zilei este mai eficient decât ingerarea unei cantități mari de apă într-un timp scurt.Un indicator simplu al hidratării este culoarea urinei. În general, o urină deschisă la culoare sugerează un aport adecvat de lichide.





Sfatul dieteticianului





Berea poate fi savurată ocazional, în cantități moderate, ca parte a unui moment de relaxare sau socializare. Însă atunci când temperaturile sunt ridicate, nu uitați că organismul are nevoie, înainte de toate, de apă. În această vară, păstrați întotdeauna la îndemână o sticlă cu apă. Rinichii, inima și întregul organism vă vor mulțumi.





Drd. Caragescu Camelia Maria

Dietetician autorizat

Specialist nutriție clinică

Membru al Colegiului Dieteticienilor din Romania

Cabinet: Centrul Medical Check Med,

Str. Lacramioarei nr.2A