Muzeul Județean Satu Mare invită publicul la conferința de închidere a proiectului internațional „Beyond nationalities. Ethnographic and cultural similarities between Romanians, Ukrainians and Slovaks from the Upper Tisza Region” , un eveniment dedicat patrimoniului etnografic și legăturilor culturale dintre comunitățile din regiunea Tisa Superioară.

Conferința va avea loc marți, 21 iulie 2026, de la ora 18:00, în Sala Festivă a Muzeului Județean Satu Mare, situată pe Bulevardul Vasile Lucaciu nr. 21.

Invitatul special al evenimentului este Alexandru Baboș, cunoscut cercetător în domeniul patrimoniului cultural și al arhitecturii tradiționale, care va susține o prezentare în cadrul conferinței.

Proiectul a urmărit evidențierea similitudinilor etnografice și culturale dintre români, ucraineni și slovaci din regiunea Tisa Superioară, promovând dialogul intercultural și valorificarea patrimoniului comun al acestor comunități.

Organizatorii îi așteaptă pe toți cei interesați de istorie, etnografie și identitatea culturală regională să participe la acest eveniment, care marchează încheierea unui proiect de colaborare internațională și oferă prilejul unor dezbateri despre patrimoniul comun al regiunii.