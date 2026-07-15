La mulți ani, Radu Roca! Un om al oamenilor, la 61 de ani

Locale 15.07.2026 09:57
La mulți ani, Radu Roca! Un om al oamenilor, la 61 de ani

Există oameni care, indiferent de funcțiile pe care le-au ocupat de-a lungul timpului, rămân în memoria comunității prin felul în care au știut să fie aproape de oameni. Un astfel de om este și Radu Roca, care împlinește astăzi frumoasa vârstă de 61 de ani.

Fost viceprimar al municipiului Satu Mare și fost prefect al județului Satu Mare, Radu Roca și-a construit parcursul public prin implicare, dialog și deschidere. Dincolo de responsabilitățile administrative, a reușit să câștige respectul și simpatia unui număr impresionant de sătmăreni datorită caracterului său sociabil, optimismului și modului firesc în care a comunicat cu fiecare om pe care l-a întâlnit.

Prietenos, apropiat de comunitate și mereu dispus să întindă o mână de ajutor sau să asculte, Radu Roca este unul dintre acei oameni pentru care relațiile umane au contat întotdeauna mai mult decât funcțiile. Tocmai de aceea, la aniversarea sa, primește numeroase mesaje de apreciere și de recunoștință din partea celor care îl cunosc.

Cu prilejul acestei zile speciale, colectivele Gazeta de Nord Vest și Nord Vest TV îi transmit cele mai sincere urări de sănătate, bucurii, împliniri și putere pentru toate proiectele pe care și le propune.

La mulți ani, Radu Roca! Să aveți parte de ani frumoși, liniște sufletească, oameni dragi alături și cât mai multe motive de bucurie. La mulți ani fericiți!

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