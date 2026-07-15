Beneficiarii venitului minim de incluziune au participat, în această săptămână, la acțiuni de curățenie și întreținere în mai multe zone din municipiu. Primăria Satu Mare subliniază că orașul are unul dintre cele mai reduse numere de asistați social din România.

Primăria Municipiului Satu Mare continuă programul de muncă în folosul comunității destinat beneficiarilor venitului minim de incluziune. În cadrul acțiunilor desfășurate periodic, aceștia contribuie la întreținerea și igienizarea spațiilor publice din oraș.

Curățenie și recondiționarea locurilor de joacă

În ultimele zile, echipele au intervenit în cartierul Micro 16, în zona Parcul Liniștii, precum și pe străzile Brândușa, Iasomiei și Muncii.

Pe lângă activitățile de curățenie și igienizare a domeniului public, beneficiarii au revopsit și elementele din locurile de joacă pentru copii, contribuind astfel la îmbunătățirea aspectului și siguranței spațiilor destinate celor mici.

Unul dintre cele mai puține cazuri de asistență socială din țară

Reprezentanții administrației locale precizează că programul este derulat săptămânal, în diferite cartiere ale municipiului, iar persoanele apte de muncă care beneficiază de venit minim de incluziune își îndeplinesc obligațiile legale prin efectuarea acestor activități în folosul comunității.

Primăria Satu Mare subliniază, totodată, că municipiul se numără printre orașele din România cu cel mai redus număr de beneficiari de ajutoare sociale, iar implicarea acestora în lucrări de interes public reprezintă o modalitate prin care comunitatea beneficiază direct de sprijinul acordat de stat.

Prin aceste acțiuni, administrația locală urmărește atât menținerea unui oraș curat și îngrijit, cât și responsabilizarea beneficiarilor de sprijin social prin implicarea lor în activități utile comunității.