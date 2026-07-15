Primăria Municipiului Satu Mare organizează, vineri, 17 iulie, o nouă campanie de colectare gratuită a deșeurilor electrice și electronice, iar aparatele vor fi ridicate direct de la domiciliu.

Locuitorii municipiului Satu Mare au ocazia să predea gratuit aparatele electrice și electronice uzate în cadrul unei noi campanii de colectare organizate de Primăria Municipiului Satu Mare, în parteneriat cu operatorul autorizat The Green Project, cu sprijinul OIREP Eco Positive.

Ridicare gratuită de la domiciliu

Pentru a beneficia de serviciul de colectare, cetățenii trebuie doar să își programeze ridicarea aparatelor.

Programările se pot face:

la numerele de telefon 0744.781.781 sau 0800.444.800 , de luni până vineri, între orele 09:00 – 17:00 ;

sau , de luni până vineri, între orele ; online, prin completarea formularului de comandă disponibil pe platforma The Green Project.

O echipă specializată se va deplasa la adresa indicată și va prelua aparatele electrice și electronice destinate reciclării.

Un gest simplu pentru un oraș mai curat

Campania vizează colectarea responsabilă a echipamentelor electrice și electronice uzate, precum televizoare, calculatoare, imprimante, radiouri, electrocasnice și alte dispozitive care nu mai sunt folosite.

Prin reciclarea acestora sunt recuperate materiale valoroase, se reduc cantitățile de deșeuri care ajung la gropile de gunoi și se limitează impactul asupra mediului.

Primăria Municipiului Satu Mare îi încurajează pe cetățeni să profite de această oportunitate și să contribuie la protejarea mediului prin predarea responsabilă a deșeurilor electrice și electronice.



