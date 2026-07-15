Túrós Loránd îl atacă pe Adrian Cozma: „Susține o soluție politică ce ar aduce AUR la putere”

Locale 15.07.2026 11:42
Túrós Loránd îl atacă pe Adrian Cozma: „Susține o soluție politică ce ar aduce AUR la putere”

Senatorul UDMR de Satu Mare, Túrós Loránd, lansează un nou atac la adresa deputatului PNL Adrian Cozma, în contextul negocierilor politice pentru formarea unui nou guvern.

Parlamentarul susține că, în timp ce UDMR este implicată în discuțiile pentru constituirea unei majorități stabile și pro-europene, Adrian Cozma ar susține o variantă politică ce ar putea facilita accesul la guvernare al partidului AUR, formațiune pe care senatorul o cataloghează drept extremistă și anti-maghiară.

„În timp ce lucrăm la înființarea unui guvern stabil, pro-european, Adrian Cozma susține deschis o soluție politică care ar aduce la putere AUR extremist, anti-maghiar”, a transmis Túrós Loránd într-o postare publică.

Senatorul UDMR și-a exprimat astfel dezacordul față de pozițiile asumate de liderul liberal sătmărean, sugerând că acestea contravin direcției pro-europene pe care o susține Uniunea Democrată Maghiară din România.

În finalul mesajului, Túrós Loránd a recurs la o zicală populară pentru a-și întări critica la adresa deputatului liberal.

„Nu e în zadar vorba: pasărea după pana ei, omul după prietenul său”, a afirmat senatorul de Satu Mare.

Declarația vine pe fondul tensiunilor politice generate de negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare și al schimburilor tot mai dure de replici dintre reprezentanții partidelor politice. Mesajul senatorului UDMR reprezintă o nouă critică la adresa lui Adrian Cozma, unul dintre cei mai vocali lideri ai PNL Satu Mare.



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