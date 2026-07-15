Secțiile de Gastroenterologie, ATI, ORL și Nefrologie vor beneficia de condiții mai bune pentru pacienți și personalul medical, în urma unei noi acțiuni de solidaritate a clubului Lions Civitas Satu Mare.

Un nou gest de generozitate vine în sprijinul sistemului sanitar sătmărean. Lions Club Civitas Satu Mare a donat 10 aparate de aer condiționat către Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, contribuind la îmbunătățirea condițiilor din mai multe secții ale unității medicale.

Aparatele vor fi instalate în secțiile de Gastroenterologie, Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), ORL și Nefrologie, unde temperaturile ridicate din sezonul cald pot afecta atât confortul pacienților, cât și activitatea personalului medical.

Un plus de confort pentru pacienți și cadrele medicale

Reprezentanții clubului subliniază că investițiile în sănătate nu înseamnă doar echipamente medicale, ci și crearea unor condiții optime pentru recuperarea bolnavilor și desfășurarea actului medical.

„În zilele toride de vară, un salon răcoros înseamnă mai mult decât confort. Înseamnă un mediu mai bun pentru recuperarea pacienților și condiții mai bune pentru medicii și cadrele medicale care sunt, zi de zi, în slujba oamenilor”, au transmis reprezentanții Lions Club Civitas Satu Mare.

Mulțumiri pentru colaborare

Clubul a adresat mulțumiri medicilor Dr. Cristian Costea, Dr. Alexandru Orășan, Dr. Raluca Țiplea, Dr. Anda Ioana Morgovan, șefului compartimentului administrativ Daniel Supuran, precum și conducerii Spitalului Județean de Urgență Satu Mare pentru deschiderea și colaborarea în realizarea acestui proiect.

Totodată, reprezentanții organizației le-au mulțumit tuturor membrilor Lions Club Civitas Satu Mare, care au făcut posibilă donația prin implicare, voluntariat și spirit civic.

„We Serve” – un angajament pus în practică

Pentru membrii Lions Club Civitas, deviza „We Serve” (Noi servim) reprezintă mai mult decât un slogan.

„Noi credem că binele nu trebuie doar promis. El trebuie făcut. Iar astăzi am mai făcut un pas în folosul comunității noastre. «We Serve» nu este doar un motto. Este ceea ce facem.”, au transmis reprezentanții clubului.

Prin această donație, Lions Club Civitas Satu Mare își reconfirmă implicarea în viața comunității și sprijinul constant acordat sistemului medical și persoanelor aflate în nevoie.







