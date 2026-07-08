Familia Aeroportului Internațional Satu Mare este în doliu după trecerea la cele veșnice a lui Kadas Pavel, un om care și-a legat aproape întreaga carieră de această instituție și care a rămas în memoria colegilor drept un profesionist dedicat și un camarad de nădejde.

Un val de tristețe a cuprins colectivul Aeroportului Internațional Satu Mare, după vestea dispariției fostului angajat Kadas Pavel, cel care, vreme de aproape patru decenii, și-a desfășurat activitatea în cadrul aeroportului și a contribuit, prin munca și devotamentul său, la dezvoltarea instituției.

Pentru colegii săi, Kadas Pavel a fost mai mult decât un simplu angajat. A fost un om apropiat, un coleg pe care se puteau baza și alături de care au împărtășit nenumărate începuturi de zi, pregătiri pentru decolări și momente de după închiderea zborurilor, construind împreună o comunitate unită de aceeași pasiune pentru aviație.

Un ultim zbor spre liniștea veșnică

În mesajul de rămas-bun transmis de colectivul Aeroportului Internațional Satu Mare, emoția este redată printr-o imagine simbolică, specifică lumii aviației:

„Ne luăm astăzi, cu regret, rămas bun de la fostul nostru coleg Kadas Pavel, care timp de aproape patru decenii a fost nu numai angajat al Aeroportului Satu Mare, ci și un coleg devotat, în jurul căruia ne adunam deseori la începuturi de zile sau închideri de zboruri. Astăzi, ultimul lui zbor se îndreaptă spre alte zări, spre odihnă și pace, acolo unde Dumnezeu îl va avea în paza Lui.”

Condoleanțe familiei îndoliate

Dispariția lui Kadas Pavel lasă un gol în rândul celor care l-au cunoscut și au lucrat alături de el de-a lungul anilor. Amintirea profesionalismului, a dedicării și a colegialității sale va rămâne vie în sufletele celor care au făcut parte din aceeași echipă.

În aceste momente de profundă durere, gândurile se îndreaptă către familia îndoliată, căreia colegii de la Aeroportul Internațional Satu Mare îi transmit sincere condoleanțe și puterea de a trece peste această grea încercare.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!