Deputatul PSD Mircea Govor susține că, în cadrul unei ședințe a conducerii PNL Satu Mare, doi primari liberali ar fi făcut afirmații pe care le interpretează drept amenințări directe la adresa sa. Social-democratul spune că nu va lăsa incidentul fără urmări și că va sesiza organele de anchetă.

Conferința de presă susținută de deputatul PSD Mircea Govor a avut un moment de maximă tensiune după ce acesta a relatat ceea ce consideră a fi una dintre cele mai grave situații întâlnite în activitatea sa politică. Liderul social-democrat afirmă că a fost vizat de afirmații cu caracter amenințător formulate în cadrul ultimei ședințe a Biroului de Conducere al PNL Satu Mare.

„Eu dau terenul, el dă masa”

Potrivit lui Mircea Govor, în cadrul reuniunii liberalilor, primarul comunei Cămârzana, Florin Ionici, ar fi declarat că el „dă terenul”, cu trimitere la locul de înmormântare, iar primarul comunei Socond, Nicolae Cornea, ar fi completat spunând că el „dă masa”, cu referire la pomana de după înmormântare.

Deputatul PSD susține că astfel de afirmații nu pot fi interpretate ca simple glume sau ironii politice, ci reprezintă, în opinia sa, o amenințare explicită la adresa vieții sale.

Govor: „Pentru mine, asta înseamnă amenințare cu moartea”

Mircea Govor a anunțat că va depune o plângere penală, considerând că declarațiile depășesc orice limită a confruntării politice.

„Ce înseamnă când ți se spune că îți vor face prohodul? Este amenințarea cu moartea. Eu așa o văd. Voi face o plângere penală. Să vedem ce gangsteri sunt în PNL Satu Mare și cine își permite să facă astfel de amenințări”, a declarat deputatul PSD.



Miza se mută din arena politică în cea juridică

Prin anunțul privind depunerea unei plângeri penale, Mircea Govor spune că dorește ca instituțiile statului să stabilească dacă afirmațiile invocate depășesc limitele discursului politic și intră în sfera faptelor prevăzute de lege.

Până la acest moment, persoanele nominalizate de deputatul PSD nu au prezentat public un punct de vedere cu privire la acuzațiile formulate în cadrul conferinței de presă.

Dacă sesizarea va fi înregistrată, organele competente vor analiza împrejurările în care au fost făcute declarațiile invocate și vor stabili dacă există elemente care să justifice deschiderea unei anchete.