O pasageră în vârstă de 51 de ani a fost rănită după ce șoferul unui autobuz a fost nevoit să frâneze brusc pentru a evita o coliziune într-o intersecție din municipiul Satu Mare.

Un incident rutier petrecut în dimineața zilei de 6 iulie, în municipiul Satu Mare, s-a soldat cu rănirea unei pasagere dintr-un autobuz de transport public, după ce un autoturism nu ar fi respectat semnificația indicatorului „STOP”.

Evenimentul a avut loc în jurul orei 07:20, la intersecția străzilor Grigore Ureche și Luceafărului, iar polițiștii rutieri au fost sesizați prin apel la 112.

Șoferul autobuzului a frânat pentru a evita impactul

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat de 44 de ani, din Medieșu Aurit, aflat la volanul unui autoturism, nu ar fi respectat indicatorul STOP și ar fi pătruns în intersecție.

Pentru a evita o coliziune, șoferul autobuzului de transport public, un bărbat de 57 de ani din municipiul Satu Mare, a frânat brusc.

În urma manevrei, o pasageră în vârstă de 51 de ani și-a pierdut echilibrul și a căzut în interiorul autobuzului.

Femeia a fost transportată la spital

Pasagera a suferit vătămări corporale ușoare și a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Atât conducătorul autoturismului, cât și șoferul autobuzului au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările

Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.