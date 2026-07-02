Liderul PSD Satu Mare susține că deputatul PNL Adrian Cozma și primarul Florin Dumitru Ionici ar fi pus la punct un mecanism prin care terenuri, documente cadastrale și autorizații ar fi fost folosite pentru construirea unei vile de vacanță pe un teren extravilan

Conferința de presă susținută joi de președintele PSD Satu Mare și deputatul Mircea Govor a adus în prim-plan acuzații extrem de grave privind modul în care ar fi fost gestionate terenuri și acte administrative în comuna Cămârzana. Liderul social-democrat a prezentat o serie de documente despre care afirmă că ar demonstra existența unui circuit administrativ și cadastral menit să favorizeze construirea unei case de vacanță de către deputatul PNL Adrian Cozma, cu sprijinul primarului comunei, Florin Dumitru Ionici.





Mircea Govor a susținut că întreaga situație ridică serioase semne de întrebare și a cerut instituțiilor competente să verifice legalitatea tuturor documentelor și procedurilor prezentate.

„Cămara Zânelor” sau moșia unui deputat?

„Cămara Zânelor s-a transformat în moșia lui Adrian Cozma, care își construiește ilegal o cabană pe un teren extravilan. Primarul Ionici alipește, dezmembrează și emite acte administrative după bunul plac”, a declarat Mircea Govor.





Potrivit liderului PSD, ceea ce se întâmplă în comuna Cămârzana depășește sfera unor simple erori administrative.

„O parte a statului român a ajuns locul de joacă al unor oameni care fac, desfac, împart și emit acte după bunul lor plac. Una este să faci greșeli din necunoaștere și alta este să le faci cu intenție, în mod repetat, încercând să faci pierdute numere de carte funciară ca să nu mai înțeleagă nimeni nimic”, a afirmat Govor.





Cronologia unei afaceri pe care PSD o consideră suspectă

Mircea Govor a prezentat o succesiune de acte cadastrale și notariale despre care susține că au avut ca scop transferul unui teren către Adrian Cozma.

Sursa foto: informatiazilei.ro

Potrivit acestuia, terenul ar fi fost înscris inițial în posesia primarului Florin Dumitru Ionici, ulterior dezmembrat și reconfigurat, pentru ca, în final, posesia să fie înscrisă pe numele lui Adrian Cozma și al soției acestuia.

Deputatul PSD afirmă că ulterior categoria de folosință a terenului ar fi fost modificată din arabil în neproductiv printr-un act administrativ emis de Primăria Cămârzana, fără respectarea procedurilor prevăzute de legislația privind schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole.

„Fără studiu pedologic și fără documentele prevăzute de lege, doar cu o simplă adeverință de la Primăria Cămârzana, nu se putea face schimbarea categoriei de folosință”, a susținut Mircea Govor.

„Autorizația ar fi venit după ce casa era aproape gata”

Una dintre cele mai dure acuzații formulate de liderul PSD privește modul în care ar fi fost autorizată construcția.

Potrivit lui Govor, autorizația de construire emisă în luna mai 2026 ar viza o anexă a unei exploatații agricole, însă construcția existentă în teren ar fi, în realitate, o casă de vacanță de tip A-Frame, ridicată pe mai multe niveluri.





Mai mult, acesta afirmă că lucrările ar fi început încă din anul precedent, înainte de emiterea autorizației.

„Nu era legal să se emită autorizație pentru construirea unei case de vacanță. Mai mult, construcția era deja aproape finalizată când autorizația a fost emisă. În loc de o anexă agricolă, avem o casă de vacanță frumoasă pe trei niveluri”, a declarat Mircea Govor.

Govor: „Localnicii spun că vila a fost construită de viceprimarul din Turț și frații săi”

În cadrul conferinței, Mircea Govor a ridicat semne de întrebare și cu privire la modul în care au fost executate lucrările, făcând referire la informații pe care spune că le-a primit de la localnici.

Mircea Govor a mers și mai departe cu acuzațiile, afirmând că, potrivit informațiilor primite de la localnici, lucrările la construcția ridicată pe terenul de la Cămârzana ar fi fost executate de viceprimarul comunei Turț, Ioan Mondoacă, împreună cu frații săi.

Sursa foto: Satmarenii.ro

„Cei din Cămârzana spun că această construcție este făcută de viceprimarul din Turț, Ioan Mondoacă, împreună cu frații lui. Cum s-a făcut plata? Cash sau prin bancă? Există contracte între părți? Munca a fost la negru sau cu forme legale? Asta numai ei, bunul Dumnezeu, ITM, Administrația Județeană a Finanțelor Publice și organele penale competente știu sau vor afla”, a declarat liderul PSD.

Mircea Govor a amintit că Ioan Mondoacă a fost ales viceprimar al comunei Turț în februarie 2025, în contextul unei majorități locale PNL–USR, în prezența deputatului Adrian Cozma. În opinia liderului PSD, această legătură politică ridică întrebări suplimentare care, spune el, ar trebui analizate de instituțiile abilitate.

Potrivit lui Govor, toate aceste aspecte – de la modalitatea de executare a lucrărilor și până la eventuala existență a contractelor și respectarea legislației muncii și fiscale – necesită verificări din partea autorităților competente.

Acesta a afirmat că instituții precum Inspectoratul Teritorial de Muncă, Administrația Județeană a Finanțelor Publice și organele de cercetare penală ar trebui să verifice dacă lucrările au fost executate în conformitate cu legislația.

„Drumul spre vila de vacanță” ar fi început odată cu modernizarea DC 6 În prezentarea sa, Mircea Govor a făcut o legătură directă între modernizarea Drumului Comunal 6, care leagă Cămârzana de Turț, și investiția imobiliară despre care susține că a fost pregătită ulterior. Potrivit liderului PSD, după fuziunea ALDE cu PNL și apropierea politică dintre Adrian Cozma și Florin Dumitru Ionici, în octombrie 2023, deputatul liberal a însoțit vizita de lucru în județ a ministrului Dezvoltării de la acea vreme, Adrian Veștea, pe tronsonul de drum recent modernizat. La acel moment, Adrian Cozma saluta investiția într-o postare publică: „Investim în turismul sătmărean! Mă bucur că încă o legătură importantă din Țara Oașului a fost modernizată. Peste 5 kilometri de drum au fost reabilitați și cred că am făcut încă un pas important pentru a dezvolta această zonă pitorească. Felicitări tuturor celor implicați!” Sursa foto: satumarenews.ro Mircea Govor susține însă că, dincolo de discursul oficial despre dezvoltarea turismului, modernizarea drumului ar fi facilitat accesul către terenul pe care, ulterior, ar fi fost ridicată construcția atribuită deputatului PNL. „Practic, Cozma și-a pregătit cu minuțiozitate drumul până la actuala vilă de vacanță. Pe banii noștri, ai celor care muncim și plătim taxe la stat, a ajuns să beneficieze de un teren obținut în condiții pe care trebuie să le lămurească instituțiile statului, de o schimbare de folosință despre care spunem că este cel puțin discutabilă și de o construcție ridicată înainte de emiterea autorizației”, a declarat Mircea Govor. Liderul PSD consideră că succesiunea acestor evenimente ridică întrebări legitime și susține că toate documentele și procedurile prezentate în conferința de presă ar trebui analizate de instituțiile competente pentru a stabili dacă au fost respectate prevederile legale.

Un nou episod: alte terenuri și alte documente

Mircea Govor susține că situația prezentată nu este singulară.

Liderul PSD a afirmat că primarul Florin Dumitru Ionici ar fi intrat ulterior în posesia unei alte suprafețe de peste 16.000 de metri pătrați, care ar fi făcut obiectul unor noi operațiuni de alipire, dezmembrare și modificare a categoriei de folosință.





„La Cămârzana primarul preia, centrează, dă cu capul și înscrie. Pare că vede un teren bun, își face actele de posesie, apoi urmează dezmembrări, alipiri și tot felul de operațiuni care îngreunează verificările”, a declarat Govor.

Apel către instituțiile statului

La finalul conferinței, Mircea Govor a solicitat intervenția instituțiilor abilitate pentru verificarea tuturor documentelor și procedurilor prezentate.

Liderul PSD consideră că numai o anchetă completă poate lămuri dacă actele administrative, înscrierile în cărțile funciare și autorizațiile emise au respectat legislația în vigoare sau dacă există eventuale nereguli care impun răspunderea celor implicați.







