Un nou caz de eliminare a fost înregistrat la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie–iulie 2026, în județul Satu Mare. În timpul probei scrise la disciplina obligatorie a profilului – Matematică sau Istorie –, un candidat a fost scos din examen după ce a încălcat regulamentul de desfășurare a examenului.

Incidentul s-a produs miercuri, 1 iulie, în Centrul de examen de la Liceul Teoretic Carei, fiind al doilea caz de eliminare înregistrat în această sesiune de bacalaureat în județ.

Prezență de peste 98% la proba obligatorie a profilului

La nivelul județului Satu Mare au fost înscriși 1.771 de candidați, dintre care 1.104 au susținut examenul la Matematică, iar 667 la Istorie.

La examen s-au prezentat:

1.082 de candidați la Matematică, fiind înregistrate 22 de absențe ;

la Matematică, fiind înregistrate ; 661 de candidați la Istorie, cu 6 absenți.

În total, rata de participare la această probă a fost de 98,42%, ceea ce confirmă interesul ridicat al absolvenților pentru susținerea examenului de bacalaureat.

Un candidat eliminat pentru încălcarea regulamentului

Singurul incident consemnat în timpul probei a fost eliminarea unui candidat din centrul de examen organizat la Liceul Teoretic Carei.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, măsura a fost luată ca urmare a nerespectării regulamentului de desfășurare a examenului național de bacalaureat. Reprezentanții instituției nu au oferit alte detalii privind natura abaterii.

Examen desfășurat în condiții normale, în ciuda caniculei

Proba scrisă s-a desfășurat în cele șapte centre de examen din județ, fără alte incidente. Candidații au primit subiectele la ora 9:00, iar timpul de lucru a fost de trei ore, calculat din momentul distribuirii complete a subiectelor.

Elevii care au beneficiat de aprobări speciale, în conformitate cu procedurile privind egalizarea șanselor pentru persoanele cu deficiențe de vedere, auz sau tulburări de neurodezvoltare, au avut posibilitatea de a primi un timp suplimentar de până la două ore.

Întregul examen a fost monitorizat audio-video, conform regulamentului național.

Măsuri speciale din cauza temperaturilor extreme

În contextul avertizărilor meteorologice privind temperaturile caniculare, Ministerul Educației și Cercetării a solicitat inspectoratelor școlare adoptarea unor măsuri speciale pentru protejarea candidaților și a personalului implicat în examen.

În toate centrele de examen au fost asigurate apă potabilă, spații cât mai ferite de expunerea directă la soare, utilizarea instalațiilor de climatizare acolo unde acestea există și, în lipsa lor, soluții alternative precum aparate mobile de aer condiționat sau ventilatoare.

Astfel, în ciuda condițiilor meteorologice dificile și a unui nou caz de eliminare pentru fraudă, proba obligatorie a profilului s-a desfășurat în condiții normale în județul Satu Mare.