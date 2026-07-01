Între 10 și 12 iulie, centrul istoric al municipiului Satu Mare va deveni o imensă scenă în aer liber. Muzică live, acrobații, teatru stradal, dans, foc și momente interactive vor transforma orașul într-un adevărat festival al culorii și al energiei.

Numărătoarea inversă a început! În perioada 10–12 iulie, centrul istoric al municipiului Satu Mare va găzdui una dintre cele mai așteptate manifestări culturale ale anului – Street Music Festival 2026, eveniment care promite să aducă în oraș o atmosferă spectaculoasă și mii de vizitatori.

Timp de trei zile, artiști stradali din mai multe colțuri ale lumii vor oferi publicului peste 100 de spectacole, transformând fiecare piață și fiecare stradă într-un spațiu dedicat artei și divertismentului.

Trei zile pline de muzică, dans și magie

Programul festivalului include concerte live, reprezentații de teatru stradal, acrobații impresionante, spectacole de dans, momente interactive și show-uri incendiare care vor captiva publicul de toate vârstele.

Organizatorii promit o ediție mai spectaculoasă ca oricând, cu artiști internaționali și producții care vor transforma centrul orașului într-o scenă uriașă în aer liber.

Nu trebuie să alegi – le poți vedea pe toate

Fie că preferi muzica live, spectacolele de acrobație, teatrul stradal sau reprezentațiile cu foc, Street Music Festival le aduce pe toate în același loc.

Festivalul este conceput astfel încât fiecare vizitator să descopere, la fiecare pas, un nou spectacol și o nouă experiență, într-o atmosferă plină de culoare, energie și creativitate.

Un eveniment care animă inima orașului

Devenit deja o tradiție în Satu Mare, Street Music Festival contribuie la promovarea orașului ca destinație culturală și turistică, reunind anual mii de spectatori și artiști din țară și din străinătate.

Organizatorii îi invită pe sătmăreni și pe turiști să își rezerve perioada 10–12 iulie pentru un weekend în care muzica, arta și spectacolele stradale vor transforma centrul istoric al municipiului într-un loc plin de viață și magie.

Street Music Festival 2026 promite trei zile de neuitat, cu sute de momente artistice și o atmosferă pe care nu vei dori să o ratezi!