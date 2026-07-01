Ansamblul Folcloric „Cetatea Codrului” din Ardud a reprezentat cu mândrie județul Satu Mare și Țara Codrului la cea de-a XXVII-a ediție a Festivalului Internațional al Dansului și Cântecului Codrenesc, desfășurată la Cehu Silvaniei.

Tradițiile autentice ale Codrului au fost promovate cu succes de Ansamblul Folcloric „Cetatea Codrului” Ardud, care a participat în perioada 27–28 iunie la cea de-a XXVII-a ediție a Festivalului Internațional al Dansului și Cântecului Codrenesc, organizată în Cehu Silvaniei.





Prin prestația plină de energie, autenticitate și profesionalism, artiștii au reprezentat cu cinste județul Satu Mare și au demonstrat încă o dată că folclorul codrenesc rămâne o adevărată carte de vizită a zonei.

Tradițiile Codrului, promovate pe scena unui festival internațional

Dansatorii și soliștii ansamblului au adus în fața publicului frumusețea portului popular, ritmurile și jocurile tradiționale specifice Țării Codrului, impresionând prin pasiunea și dăruirea cu care au evoluat.

Participarea la un festival de anvergură internațională reprezintă o nouă confirmare a valorii Ansamblului „Cetatea Codrului”, care promovează de ani buni patrimoniul cultural al zonei și contribuie la păstrarea identității folclorice românești.

Ambasadori ai culturii tradiționale

Prezența ansamblului la Cehu Silvaniei a fost mai mult decât un simplu spectacol. A fost o oportunitate de a face cunoscute tradițiile codrenești unui public numeros și de a demonstra că valorile autentice continuă să fie transmise din generație în generație.





Felicitările se îndreaptă către toți dansatorii, soliștii, instructorii și coordonatorii Ansamblului Folcloric „Cetatea Codrului” Ardud, pentru implicarea și dedicarea cu care promovează patrimoniul cultural al județului Satu Mare și al Țării Codrului.

Prin astfel de participări, tradițiile locale rămân vii și continuă să fie apreciate atât în țară, cât și peste hotare.



