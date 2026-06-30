Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis un mesaj RO-ALERT privind un cod portocaliu de furtună, valabil până la ora 17:30, pentru mai multe localități din județul Satu Mare.

Sunt vizate unitățile administrativ-teritoriale Socond, Bogdand, Supur și Hodod.





Potrivit avertizării, sunt așteptate fenomene meteorologice periculoase, precum vijelii puternice, averse torențiale, descărcări electrice și grindină.





Recomandăm populației să evite deplasările pe durata avertizării, să se adăpostească în locuri sigure și să evite apropierea de copaci, stâlpi de electricitate sau alte obiecte care pot fi doborâte de vânt.