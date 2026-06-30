Valurile de căldură din sezonul cald reprezintă un risc major pentru sănătatea lucrătorilor, în special a celor care își desfășoară activitatea în aer liber sau în medii cu temperaturi ridicate. Medicul primar de medicina muncii, dr. Pfau Sălăgeanu Iulian, atrage atenția asupra obligațiilor legale ale angajatorilor și asupra măsurilor care pot preveni accidentele și afecțiunile provocate de expunerea la temperaturi extreme.



Potrivit specialistului, în perioadele în care temperaturile depășesc 37°C sau indicele temperatură-umezeală (ITU) trece de valoarea de 80, angajatorii trebuie să respecte prevederile Ordonanței de Urgență nr. 99/2000 și să adopte măsuri pentru protejarea salariaților.

Printre acestea se numără reducerea intensității efortului fizic, alternarea perioadelor de muncă cu cele de repaus, organizarea programului în intervalele mai răcoroase ale zilei, asigurarea ventilației corespunzătoare, precum și furnizarea unei cantități de 2–4 litri de apă pentru fiecare angajat pe schimb. De asemenea, lucrătorii trebuie să beneficieze de echipament de protecție adecvat, acces la spații umbrite sau climatizate și, acolo unde este posibil, de dușuri la finalul programului.

Dr. Pfau Sălăgeanu Iulian subliniază că expunerea prelungită la căldură poate provoca epuizare termică, hipertermie și chiar șoc termic – o urgență medicală care poate pune viața în pericol. Simptome precum slăbiciunea accentuată, transpirațiile abundente, amețelile, crampele musculare, pielea fierbinte și uscată, confuzia sau pierderea stării de conștiență necesită intervenție rapidă.

În cazul apariției acestor simptome, persoana afectată trebuie mutată într-un loc răcoros, hidratată dacă este conștientă și răcită prin aplicarea de comprese reci. În situația unui șoc termic, apelarea imediată la 112 este esențială.

Specialistul atrage atenția și asupra persoanelor cu afecțiuni cronice, precum hipertensiunea arterială, diabetul sau bolile cardiovasculare, care sunt mai vulnerabile în perioadele caniculare și trebuie să urmeze cu strictețe tratamentul recomandat de medic.

„Protejarea sănătății lucrătorilor în perioadele cu temperaturi extreme este atât o obligație legală, cât și una morală. Aplicarea măsurilor de prevenție, recunoașterea rapidă a simptomelor și acordarea primului ajutor pot preveni accidente grave și pot salva vieți”, transmite dr. Pfau Sălăgeanu Iulian, medic primar de medicina muncii.