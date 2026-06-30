AGRICULTURĂ. Legume proaspete direct din grădină! „Vrăja Legumelor” revine cu lădițe pline de produse românești și livrare la domiciliu

Locale 30.06.2026 10:01
AGRICULTURĂ. Legume proaspete direct din grădină! „Vrăja Legumelor” revine cu lădițe pline de produse românești și livrare la domiciliu

Inițiativa „Vrăja Legumelor”, coordonată de preotul ortodox Alin Vrăja din Mărtinești, dă startul unui nou sezon de livrări. Începând cu 1 iulie, clienții vor putea primi săptămânal acasă legume proaspete, cultivate la Botiz.

Vești bune pentru iubitorii produselor locale și ai alimentelor sănătoase. „Vrăja Legumelor”, proiectul agricol coordonat de preotul ortodox Alin Vrăja din Mărtinești, revine cu un nou sezon de livrări, oferind consumatorilor legume proaspete, culese din grădină și livrate direct la domiciliu.

Prima lădiță ajunge la clienți pe 1 iulie

Sezonul începe miercuri, 1 iulie, iar livrările vor avea loc o singură zi pe săptămână, în fiecare miercuri, în intervalul orar 17:00 – 20:00.

Prima lădiță pregătită pentru clienți conține:

  • 1 kilogram de roșii roz;
  • 1 kilogram de castraveți;
  • 500 de grame de ardei galben;
  • 2 kilograme de cartofi;
  • o varză;
  • 4 știuleți de porumb;
  • 500 de grame de păstăi late.

Produsele provin din culturi locale și sunt destinate celor care își doresc legume proaspete și cultivate cu grijă.

Se pot comanda și cartofi la sac

Pe lângă lădița săptămânală, clienții pot comanda suplimentar cartofi la saci de 5 sau 10 kilograme, la prețul de 3 lei pe kilogram.

Comenzile se preiau telefonic sau prin mesaj la numărul 0754 481 529.

Un proiect care promovează agricultura locală

„Vrăja Legumelor” a devenit, în ultimii ani, un proiect apreciat de numeroase familii din județul Satu Mare, oferind produse locale, proaspete și de sezon, direct de la producător.

Inițiativa coordonată de preotul Alin Vrăja îmbină grija pentru agricultură cu dorința de a pune pe mesele oamenilor legume românești de calitate, susținând în același timp consumul de produse locale și dezvoltarea unei agriculturi responsabile.

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