VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: REGĂSIRI

Dragii mei cititori,

Vă mulțumesc pentru că mă primiți, și cu această nouă ediție a editorialului meu în casele și inimile dumneavoastră! Sper că vă regăsesc sănătoși, cu sufletele calde și chipurile luminate precum anotimpul frumos în care ne aflăm.

BUCURIA MIRACOLULUI

Aș dori să formulez că “vă introduc în lumea și bucuria miracolelor” ...

dar, ce credeți, ne aflăm deja în acest loc?

Miracolele reprezintă punțile de legătură dintre rugăciune și speranță, dintre muncă și succes, dintre viață și moarte. Tot ceea ce suntem și tot ceea ce trăim este un continuu miracol, pentru că viața oricând poate să atârne de un fir de ață, sănătatea oricând poate să fie spulberată de boală iar bucuria oricând poate să fie întunecată de necaz.

În asociere cu încărcătura simbolică a cifrei 7, dată de cele 7 zile ale săptămânii și de cele 7 Sfinte Taine, aș dori să vă introduc în bucuria celor 7 miracole care există, în acest moment, în viețile noastre, și cărora nu le atribuim suficientă recunoștință.

Miracolul vieții vine zi de zi, odată cu primele raze de lumină pe care le zărim atunci când ne trezim; miracolul familiei ne cuprinde atunci când îi vedem pe toți cei dragi, alături de noi; miracolul cugetului se naște din primele întrebări care ne apar în minte dimineața, și cărora le vom găsi răspunsul până la apuc; miracolul sănătății este împletit prin bucuria de a vedea lumea, încântarea de a asculta mierla de la fereastră și forța de a duce pe picioare propriul trup; miracolul umanității este reprezentat de toți oamenii care ne oferă un zâmbet și ne urează o zi bună, fie că sunt prieteni dragi, fie că sunt străini pe care nu-i vom mai întâlni vreodată; miracolul realizărilor este ca un puzzle pe care îl asamblăm în fiecare moment în care culegem roadele muncii, ale ajutorului, ale belșugului, iar, precum în ziua a șaptea, miracolul divin este cupola sub care se întâmplă toate cele anterioare și sub care se întâmplă însăși existența noastră.





Miracolele nu se documentează, nu au o formulă exactă și nu se cer la nesfârșit ...

ele sunt cele care ne găsesc, ne formează și ne dau tăria de a merge mai departe, indiferent de cale, mecanism sau dorință,

Prin miracole Dumnezeu a creeat oamenii, și nu invers. Acesta este motivul pentru care un simplu și sincer “mulțumesc” întors spre Creator, cântărește mai mult decât o dorință arzătoare sau o rugăciune spusă în grabă.

Miracolul nu este precum o problemă de matematică și nu prezintă date ale problemei, formulă de calcul și rezultat; nu funcționează nici ca o rețetă culinară pentru care se cunosc și se măsoară cu exactitate ingredientele, pentru a obține preparatul mult dorit, el înseamnă câte puțin din toate și câte puțin din noi toți, iar atunci când se adună credința, rugăciunea și smerenia, sau atunci când binecuvântează divinitatea, miracolul apare din neant și schimbă totul, exact cum, cât și unde avem nevoie.





Miracolul învățării este reprezentat de legătura puternică dintre elev, profesor și știință, consolidată de harul venit din ceruri; miracolul în medicină prezintă conexiunea verticală și bidirecțională dintre Dumnezeu și pacient, dar și dintre Dumnezeu și medic, în timp ce miracolul binecuvântării este conturat de toate darurile cerești venite spre suflet, și toate darurile pământești îndreptate spre trup.

În domeniul științei, miracolul reprezintă rezolvarea unei teme fără a respecta un tipar cunoscut și documentat,

iar acesta reprezintă întocmai farmecul și esența unui potențial suprem, ceresc, ce contribuie la modificarea statisticilor sau la răsturnarea unor situații, în vreme ce în plan spiritual, miracolul este răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune, dorință și echilibru.

Bucurați-vă de miracolul care vi se întâmplă și fiți miracole pentru cei din jur, pentru natură, pentru credință și iubire, iar valurile și bucuria miracolului n-o să înceteze să vă cuprindă.









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