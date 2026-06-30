







CLEAN MAX S.R.L., companie din municipiul Satu Mare, a demarat implementarea proiectului „Investiții pentru internaționalizarea societății Clean Max S.R.L.” (cod SMIS 357137), finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, pentru care Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest îndeplinește rolul de Autoritate de Management.

Contractul de finanțare nr. 526 a fost semnat la data de 19 iunie 2026, iar proiectul se va derula până în 31 mai 2028, la punctul de lucru din Municipiul Satu Mare, Str. Șoimoșeni nr. 28/A, județul Satu Mare, identificat prin nr. cadastral 150114.

Proiectul urmărește dezvoltarea activităților de internaționalizare și creșterea competitivității companiei pe piețele externe prin participarea la târguri internaționale, obținerea certificărilor ISO 9001 și FSC, realizarea unei analize a piețelor externe și a unei strategii de export, activități de branding, design pentru ambalare și etichetare, promovare și publicitate, precum și achiziția unui echipament de etichetare.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează participarea la minimum un târg internațional de profil, dezvoltarea activităților de marketing dedicate internaționalizării, analizarea a minimum patru piețe externe cu potențial ridicat, elaborarea unei strategii de export pentru următorii trei ani, obținerea certificărilor ISO 9001 și FSC, consolidarea relațiilor comerciale internaționale și dezvoltarea activităților de export, contribuind astfel la creșterea competitivității și vizibilității companiei pe piețele externe.

Valoarea totală a proiectului este de 905.484,03 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 653.985,85 lei, după cum urmează: din Fondul European de Dezvoltare Regională – 555.887,97 lei și Bugetul Național – 98.097,88 lei.

Adresă poștală: Mun. Satu Mare, Str. Șoimoșeni, nr. 28/A, jud. Satu Mare, identificată prin nr. cadastral 150114, România

Email: proiectcleanmax@gmail.com , Telefon: +40744966044

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