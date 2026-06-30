



Pastorul Feher Ioan, unul dintre cei mai respectați slujitori ai comunității creștine din județul Satu Mare, a încetat din viață. A fost un om care și-a dedicat întreaga existență slujirii lui Dumnezeu, ajutorării semenilor și vestirii Evangheliei.

Comunitatea creștină din județul Satu Mare a primit cu profundă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a pastorului Feher Ioan, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați slujitori ai lui Dumnezeu. Plecarea sa lasă un gol greu de umplut în inimile familiei, ale credincioșilor și ale tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit.

O viață trăită în slujba lui Dumnezeu și a semenilor

Pastorul Feher Ioan și-a dedicat întreaga viață vestirii Evangheliei și slujirii aproapelui. Cunoscut pentru modestia, bunătatea și dragostea sinceră față de oameni, el a fost un sprijin pentru numeroase familii aflate în dificultate, pentru orfani, văduve și pentru toți cei care aveau nevoie de ajutor și încurajare.

Cei care l-au cunoscut spun că a fost un om al faptelor, care a ales întotdeauna să slujească fără a aștepta recunoaștere sau răsplată.

Ctitor al Bisericii Penticostale „Maranata” din Moftinul Mic

Un capitol important al lucrării sale îl reprezintă implicarea în construirea și dezvoltarea Bisericii Penticostale „Maranata” din Moftinul Mic, lăcaș de închinare care a devenit un loc de rugăciune și speranță pentru generații de credincioși.

Prin munca și dedicarea sa, pastorul Feher Ioan a contribuit la consolidarea vieții spirituale a comunității și la formarea multor credincioși care l-au privit drept un model de credință și dăruire.

Un glas al speranței în cele mai grele momente

De-a lungul anilor, pastorul Feher Ioan a fost unul dintre cei mai solicitați slujitori pentru oficierea serviciilor de înmormântare. În momentele de durere ale familiilor îndoliate, cuvintele sale aduceau alinare, speranță și încredere în promisiunile lui Dumnezeu.

Pentru mulți, prezența sa a însemnat mai mult decât un serviciu religios – a fost o mângâiere sinceră și o dovadă a iubirii creștine.

O moștenire care va rămâne vie

Pastorul Feher Ioan lasă în urmă o moștenire construită pe credință, iubire, sacrificiu și slujire necondiționată. Comunitatea creștină pierde un pastor devotat și un reper spiritual, însă exemplul vieții sale va continua să inspire generațiile care i-au cunoscut lucrarea.

Așa cum este scris în Sfânta Scriptură:

„Ferice de cei morți care mor în Domnul... Ei se vor odihni de ostenelile lor, iar faptele lor îi urmează.” (Apocalipsa 14:13)

Dumnezeu să-l odihnească în pace pe pastorul Feher Ioan, iar familiei îndoliate, prietenilor și întregii comunități creștine să le dăruiască mângâiere și putere în aceste momente de grea încercare.



