



Mesajul unei mame din Satu Mare a stârnit reacții în mediul online, după ce aceasta a semnalat o posibilă greșeală în varianta de subiect publicată înaintea examenului de Bacalaureat. Femeia critică standardele diferite aplicate elevilor și celor care redactează subiectele

O postare publicată de mama unui absolvent de clasa a XII-a din Satu Mare readuce în discuție exigența cu care sunt evaluați candidații la examenul de bacalaureat și responsabilitatea celor implicați în redactarea și publicarea subiectelor. Femeia susține că în imaginea publicată înainte de varianta oficială de publicația Tribuna Învățământului ar apărea o formulare greșită – „melci” în loc de „melcii” – alături de alte erori de redactare.

„Elevilor li se cere perfecțiune”

În mesajul său, părintele atrage atenția asupra diferenței dintre exigențele impuse elevilor și toleranța față de eventualele greșeli din materialele destinate examenului.

„La Bac, perfecțiunea se măsoară la literă: o virgulă lipsă, un «i» uitat sau o literă în plus pot costa puncte.



Elevilor li se cere rigoare absolută. În schimb, în imaginea publicată înainte de varianta oficială de Tribuna Învățământului – o publicație cu tradiție și specializată în educație – apare «melci» în loc de «melcii» (+ typos etc). A trecut, deci, și printr-un filtru editorial. Pentru elevi, astfel de detalii pot însemna puncte pierdute. Pentru alții, sunt doar «mici scăpări». Se pare că exigența gramaticală funcționează impecabil... dar mai ales într-un singur sens.”

Ironie la adresa autorilor subiectelor

Mesajul se încheie într-o notă ironică, autoarea sugerând că, dacă aceeași formulare se va regăsi și în varianta oficială a subiectelor, atunci și baremul ar trebui adaptat.

„Dacă și varianta oficială va conține aceeași formulare, poate că baremul ar trebui completat cu o notă: «Greșelile sunt admise, cu condiția să fie ale celor care fac subiectele.»”

O dezbatere despre responsabilitate și corectitudine

Postarea a generat discuții privind responsabilitatea celor care redactează și verifică subiectele examenelor naționale. Deși materialul la care face referire părintele nu reprezintă în mod necesar varianta oficială a subiectelor distribuite în centrele de examen, mesajul readuce în atenție o așteptare legitimă a candidaților și a familiilor lor: dacă elevilor li se cere maximă rigoare și sunt penalizați pentru orice eroare de exprimare sau ortografie, aceeași exigență ar trebui să se regăsească și în redactarea documentelor destinate examenelor naționale.